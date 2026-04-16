La Guardia Civil investiga a dos personas en Santa Eufemia por construir una vivienda en suelo rústico

La Guardia Civil, a través de la patrulla del Seprona de Villanueva de Córdoba, ha investigado a dos personas en Santa Eufemia por construir en suelo rústico varias edificaciones, una de ellas destinada a vivienda, y por hacer caso omiso al decreto de paralización de las obras emitido por el Ayuntamiento de la localidad de Los Pedroches.

Por esos hechos se les imputan dos delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo y otro de desobediencia grave, por los que se han efectuado diligencias penales que han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pozoblanco y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.

Según ha informado este jueves la Guardia Civil, las investigaciones se iniciaron en 2022, cuando la patrulla del Seprona detectó que se estaba construyendo lo que parecía ser una vivienda unifamiliar en terreno rústico, "la cual difícilmente sería autorizable por la legislación vigente", indica el instituto armado.

Informe-denuncia de la patrulla de la Guardia Civil

Esta misma patrulla tramitó un informe-denuncia al Ayuntamiento de Santa Eufemia para que se paralizaran las obras si estas carecían de licencia urbanística y se iniciaran tanto el expediente sancionador como el correspondiente de reposición y vuelta al estado original del terreno en el caso de que los trabajos fueran ilegales.

El pasado mes de marzo de 2026 se realizó nueva inspección, ya que las obras iniciales ya habían finalizado e incluso se habían ampliado a otras nuevas, con la construcción de una pequeña nave anexa a la vivienda, una solera de hormigón, así como una estructura para instalación de sistema de bombeo y depósito de agua. Además, se estaba iniciando una nueva cimentación junto a la vivienda anterior.

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Así, se decidió solicitar documentación al Ayuntamiento de Santa Eufemia, tras lo cual se pudo constatar que las obras carecen de licencia urbanística e incluso la promotora fue notificada en septiembre del año 2022 para que cesaran las actuaciones en la parcela afectada, haciendo caso omiso al decreto de la Alcaldía.