La Feria Agroganadera de Los Pedroches se reinventa con más gastronomía, innovación y protagonismo del sector ganadero

La Feria Agroganadera y Agroalimentaria de Los Pedroches, que desde este jueves se celebra en el recinto ferial de Pozoblanco aglutinando lo mejor del sector ganadero, ha comenzado con aires de renovación. Aunque la parte formativa ocupa espacio desde el martes, no ha sido hasta hoy cuando la feria ha abierto sus puertas con la parte expositiva, de venta directa y toda la extensión de una programación que este año, además de incidir en la innovación, se vuelca en lo gastronómico buscando también hacer más atractiva la cita a los visitantes. Ellos, los ciudadanos, aparecen poco a poco a un recinto ferial que espera presentar su mejor cara y alcanzar el lleno durante el fin de semana.

La jornada inaugural ha vuelto a ser la más oficial, con la llegada de autoridades que se han concitado a las puertas del auditorio firmando muchos de ellos la petición liderada por la plataforma Que Pare el Tren para que la estación de Villanueva de Córdoba sea considerada de Obligado Servicio Público. Después ha llegado el turno de los discursos, donde se ha puesto en valor el "buen momento" en el que llega a la cita el sector, pero también la incertidumbre que genera estar ante un contexto internacional con una guerra que incide directamente en la subida de precios.

Los ganaderos, motor de la feria

Con todo, todos los asistentes han puesto en valor el verdadero motor de la feria, los ganaderos, que "mantienen la tradición, pero con innovación" desde un territorio que "consigue, a través de su sector primario, arraigar población a sus municipios", según ha expuesto el alcalde de la localidad, Santiago Cabello.

Las autoridades, en el corte de la cinta inaugural de la Feria Agroganadera de Los Pedroches.. / Rafa Sánchez

Tras el corte de la cinta ha comenzado el paseo oficial, con una parada muy especial en el pabellón más cercano al auditorio, el ubicado en la Caseta de la Juventud. Este año íntegramente dedicado al vacuno de leche, motor por excelencia del territorio, donde se pueden ver desde algunos ejemplares hasta el proceso de ordeño robotizado, demostrando que la tecnología y la innovación también llevan la marca Los Pedroches.

Mientras la parte política consumía ese paseo oficial, otro foco de atención estaba en las primeras actividades de carácter gastronómico, con el jamón como gran protagonista.

Es aquí donde esos aires de renovación llegan, en el pabellón principal de la feria, que hace hueco a algunas instituciones, pero fundamentalmente abre el espacio a una zona de ocio articulado alrededor de la gastronomía con una zona central para las degustaciones y las demostraciones en directo. Y es por ello que si se ha tenido un guiño al motor del sector, los ganaderos, tampoco se ha dejado atrás el trabajo realizado desde Confevap para renovar una cita que nadie quiere que quede enquistada.

Zona destina a a la gastronomía de Los Pedroches en la Feria Agroganadera. / Rafa Sánchez

La Mancomunidad de Los Pedroches, institución invitada

La marca de Los Pedroches estará muy presente de la mano de Mancomunidad, que este año, como institución invitada, va a dar voz a muchas localidades con presentaciones de sus actividades más reseñables.

Este martes es el turno de La Vaquera de la Finojosa, de Hinojosa del Duque; una forma de que la cita agroganadera también se abra a otras propuestas haciendo comarca. Mientras, en los pabellones de venta directa, los empresarios empiezan a mostrar sus productos para captar clientes con una amplia diversidad en la oferta propuesta.