La Diputación de Córdoba cuantifica en 47,3 millones de euros los daños por el temporal en los caminos agrarios

La Diputación de Córdoba ha completado el informe técnico y la relación de solicitudes de los ayuntamientos de la provincia para acogerse a la convocatoria de ayudas por daños por el temporal de lluvias en caminos agrarios públicos, regulada por la Orden APA/142/2026, de 25 de febrero de 2026.

Este trabajo de asesoramiento a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha permitido centralizar las necesidades de los municipios y entidades locales autónomas. Según los datos actualizados a fecha de hoy, el importe de los daños en la provincia de Córdoba asciende a 47.313.598,07 euros.

El estudio refleja la gravedad de los daños

El despliegue técnico realizado por la Diputación refleja la gravedad de los daños sufridos en la red de caminos rurales. En total, se han proyectado intervenciones en 942 tramos o caminos, lo que supone actuar sobre una extensión de más de 2.413 kilómetros de vías agrarias.

La Diputación provincial, en estrecha colaboración con los ayuntamientos, ha recopilado la información sobre los caminos agrarios susceptibles de reparación en el marco del comité asesor técnico que se puso en marcha en virtud del Real Decreto 5/2026 del Gobierno central por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Las solicitudes ya se han remitido a la Subdelegación del Gobierno

La institución provincial destaca que las solicitudes ya se encuentran en estado completo y se han remitido a la Subdelegación del Gobierno, cumpliendo con los requisitos de la normativa vigente para asegurar que los fondos lleguen con la mayor celeridad posible a las entidades locales.