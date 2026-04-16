Gestión medioambiental
'Cuidemos Puente Genil para hacerlo Puente Genial': una campaña para concienciar sobre la limpieza
Egemasa busca la colaboración ciudadana para reducir los más de 300.000 kilos de suciedad recogidos anualmente.
Egemasa, la empresa pública de servicios y gestión medioambiental de Puente Genil, ha lanzado la campaña de limpieza “Cuidemos Puente Genil para hacerlo Puente Genial”. Se trata de una iniciativa destinada a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar el entorno urbano y reforzar los valores de corresponsabilidad y respeto por el espacio público.
El alcalde de Puente Genil y presidente de Egemasa, Sergio Velasco, ha subrayado que “a lo largo del año, 19 personas trabajan diariamente en la limpieza urbana de nuestro municipio, recogiendo más de 300.000 kilos de suciedad en las calles. Es una cifra que nos debe hacer reflexionar. Por eso, uno de los objetivos principales de esta campaña es apelar a la colaboración ciudadana: si cada persona aporta un pequeño gesto de responsabilidad, entre todos podemos reducir esa cantidad y construir un Puente Genil más limpio, y más cuidado”.
Bajo el lema de apostar por un municipio limpio, seguro y comprometido con la calidad ambiental, la campaña nace con el objetivo de poner en valor el papel fundamental que desempeña la ciudadanía en el mantenimiento de los espacios públicos, el mobiliario urbano y el bienestar común. “El cuidado de nuestro municipio es una responsabilidad compartida. La limpieza urbana no depende solo de los servicios municipales, sino también de los hábitos diarios y el civismo de cada vecina y vecino”.
Un mes de acciones de sensibilización y educación ambiental
La campaña “Cuidemos Puente Genil para hacerlo Puente Genial” se desarrollará desde el 10 de abril al 10 de mayo, y contará además con el apoyo de un equipo formado por cuatro personas. Las acciones se llevarán a cabo en todo el municipio y sus aldeas, con el fin de llegar al conjunto de la población.
Entre las iniciativas previstas se incluyen campañas informativas de comunicación a través de cartelería y radio, sesiones informativas dirigidas a la ciudadanía, acciones itinerantes mediante puntos informativos en zonas de afluencia, publicaciones en redes sociales y la organización de un concurso para fomentar la participación ciudadana, actividades educativas autoguiadas destinadas a centros de educación secundaria, producción y distribución de materiales informativos y merchandising de la campaña.
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