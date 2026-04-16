Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casetas de la FeriaAsesinato machistaPregón MayoCuentas IglesiaEl tiempoCortes tráfico RallyCruces 2026Cata del VinoDesaparecidoAgenda del finde
instagramlinkedin

El tiempo

Córdoba deja atrás el debate del edredón: la Aemet avisa de una fuerte subida de temperaturas con el aire acondicionado en el horizonte

Esta es la previsión meteorológica de la Aemet en la capital y la provincia

Turistas se protegen del sol junto a la Puerta del Puente de Córdoba.

Turistas se protegen del sol junto a la Puerta del Puente de Córdoba. / A. J. González

Tomás Moreno

Córdoba

Las temperaturas siguen subiendo en Córdoba y provincia, en una evolución del tiempo que claramente ha dejado atrás debates que hasta hace unos días eran muy pertinentes, como el de guardar o no el edredón en el altillo para hacer sitio a ropa de cama más fresca.

La realidad ha superado a la retórica y una muestra de esta tendencia hacia el calor la marca la temperatura máxima en los últimos días en la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto cordobés. Si el lunes no superaba los 20 grados, el martes se fue hasta los 23,7 y ayer miércoles marcó 26,5º. Aunque eso no es nada para lo que nos viene: hoy jueves, 16 de abril, las máximas podrían los 28 grados, y en los próximos días el termómetro se elevará hasta los 32º, sin que se atisbe un final en esta progresión en el corto plazo.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Así las cosas, para los más calurosos, la discusión familiar no estriba ya en si guardar o no el edredón, desmontar o no la mesa camilla, meter o no en el armario de invierno la ropa más abrigada. La cuestión, para aquellas personas que sufren especialmente con las altas temperaturas, es si en algún momento de la tarde durante los próximos días tendremos que enchufar el aire acondicionado.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para las próximas horas, tendremos cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 28º, en Lucena entre 12º y 26º, en Pozoblanco entre 10º y 27º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 25º.

El tiempo este viernes

Mañana viernes, 17 de abril, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos nubosos con nubes altas. Temperaturas en general con pocos cambios, localmente máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 28º, en Lucena entre 13º y 26º, en Pozoblanco entre 11º y 28º, y en Priego de Córdoba entre 12º y 25º.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
  2. Así será la Cata del Vino Montilla-Moriles 2026: diez bodegas, cinco restaurantes y sin ticket de entrada
  3. Las 'ventanas indiscretas' de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque
  4. Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
  5. Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
  6. El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus
  7. El Ayuntamiento de Córdoba abre el plazo de solicitud de abonos para las piscinas municipales de la Fuensanta y la calle Marbella
  8. Córdoba sorteará el 21 de abril los miembros de las mesas electorales para las elecciones andaluzas del 17 de mayo

El nivel de los embalses de Córdoba sigue subiendo pese a la ausencia de lluvia y el aumento de las temperaturas

El nivel de los embalses de Córdoba sigue subiendo pese a la ausencia de lluvia y el aumento de las temperaturas

Córdoba deja atrás el edredón: la Aemet avisa de una fuerte subida de temperaturas con el aire acondicionado en el horizonte

La empresa Óbolo solicita al Ayuntamiento de Palma del Río retirar la solicitud de rescisión del contrato del servicio de ayuda a domicilio

La empresa Óbolo solicita al Ayuntamiento de Palma del Río retirar la solicitud de rescisión del contrato del servicio de ayuda a domicilio

El Ayuntamiento de Fuente Tójar solicita una actuación urgente en la carretera A-3225 por su estado de deterioro

El Ayuntamiento de Fuente Tójar solicita una actuación urgente en la carretera A-3225 por su estado de deterioro

Un taller en Priego analizará el Plan de Gestión del Riesgo por Sequía y recogerá sugerencias para mejorar el abastecimiento

Un taller en Priego analizará el Plan de Gestión del Riesgo por Sequía y recogerá sugerencias para mejorar el abastecimiento

Más de 3.000 personas acudirán al 13º Festival Andaluz de Teatro Escolar de Cabra

Más de 3.000 personas acudirán al 13º Festival Andaluz de Teatro Escolar de Cabra

La Diputación de Córdoba acoge la entrega de los Premios Mezquita a los mejores aceites de oliva de España y Portugal

La Diputación de Córdoba acoge la entrega de los Premios Mezquita a los mejores aceites de oliva de España y Portugal

Desaparecido en Villa del Río un hombre que conducía una furgoneta negra

Desaparecido en Villa del Río un hombre que conducía una furgoneta negra
Tracking Pixel Contents