Córdoba deja atrás el debate del edredón: la Aemet avisa de una fuerte subida de temperaturas con el aire acondicionado en el horizonte

Las temperaturas siguen subiendo en Córdoba y provincia, en una evolución del tiempo que claramente ha dejado atrás debates que hasta hace unos días eran muy pertinentes, como el de guardar o no el edredón en el altillo para hacer sitio a ropa de cama más fresca.

La realidad ha superado a la retórica y una muestra de esta tendencia hacia el calor la marca la temperatura máxima en los últimos días en la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto cordobés. Si el lunes no superaba los 20 grados, el martes se fue hasta los 23,7 y ayer miércoles marcó 26,5º. Aunque eso no es nada para lo que nos viene: hoy jueves, 16 de abril, las máximas podrían los 28 grados, y en los próximos días el termómetro se elevará hasta los 32º, sin que se atisbe un final en esta progresión en el corto plazo.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Así las cosas, para los más calurosos, la discusión familiar no estriba ya en si guardar o no el edredón, desmontar o no la mesa camilla, meter o no en el armario de invierno la ropa más abrigada. La cuestión, para aquellas personas que sufren especialmente con las altas temperaturas, es si en algún momento de la tarde durante los próximos días tendremos que enchufar el aire acondicionado.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para las próximas horas, tendremos cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 28º, en Lucena entre 12º y 26º, en Pozoblanco entre 10º y 27º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 25º.

El tiempo este viernes

Mañana viernes, 17 de abril, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos nubosos con nubes altas. Temperaturas en general con pocos cambios, localmente máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 28º, en Lucena entre 13º y 26º, en Pozoblanco entre 11º y 28º, y en Priego de Córdoba entre 12º y 25º.