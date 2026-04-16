Bujalance acoge un encuentro de centros de adultos de Córdoba con 400 participantes

Bujalance se ha convertido este jueves en el escenario del Encuentro Intercentros del Ceper Tati Saiz y sus secciones, de los diferentes centros de adultos de Córdoba, Alcolea, El Carpio, Villafranca, Montoro, Villa del Río, Pedro Abad, Algallarín, Maruanas, Morente y el propio Bujalance. Una jornada intensamente vivida por los centros de adultos, en la que han participado cerca de 400 personas, en un espacio de convivencia, intercambio de experiencias y fortalecimiento de la educación permanente entre personas adultas.

La jornada, que fue organizada por la Sección de Educación Permanente de Bujalance en colaboración con el Ayuntamiento, ha favorecido la participación activa del alumnado adulto en esta iniciativa educativa de aprendizaje y de envejecimiento activo.

Tras el recibimiento de la alcaldesa, Elena Alba, en la Plaza Mayor, a los pies de la Casa Consistorial, todos han podido disfrutar de una representación sobre hechos históricos de la localidad, a cargo de la Asociación de Recreación Histórica de Teatro de Bujalance.

Visita al patrimonio local

Seguidamente, pudieron degustar un desayuno en los bares y restaurantes de la localidad del Alto Guadalquivir, antes de iniciar una visita turística guiada por los monumentos y lugares emblemáticos del casco histórico, como la Catedral de la Campiña y su torre inclinada, el Castillo-Alcazaba, la Casa Ramírez, el Hospital San Juan de Dios, con su iglesia de la Milagrosa y su claustro, el convento de San José y Santa Teresa, y la parroquia de San Francisco con su torre dieciochesca, donde se encuentra la patrona, la Virgen Inmaculada del Voto.

Participantes en el encuentro. / José Escamilla

Los asistentes, después de disfrutar de la riqueza cultural y patrimonial de Bujalance, llegaron al Teatro Español, donde fueron recibidos por los concejales de Cultura y Patrimonio, Toni Pavón, y de Turismo, Julia Delgado, que agradecieron la visita a Bujalance y pudieron visionar el vídeo promocional de Bujalance. Finalmente se les obsequió con aceite de oliva virgen extra obtendo en el municipio.

La siguiente parada fue el almuerzo, que tuvo lugar en los salones del Mesón de Jose, donde todos pudieron gozar de la rica gastronomía bujalanceña.

La jornada ha concluido con música en directo de un grupo, donde todos los asistentes han disfrutado de la música y el baile en la buena compañía de compañeros y amigos, poniendo un broche perfecto a una jornada llena de actividades educativas, culturales y de ocio.