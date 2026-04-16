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El Ayuntamiento de Doña Mencía pone a la venta una nave de Crismona por 45.000 euros

El Consistorio quiere fomentar la actividad empresarial y la generación de empleo

Nave de los Conos de Crismona en Doña Mencía.

Nave de los Conos de Crismona en Doña Mencía. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Este jueves 16 de abril se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el proceso de licitación de la venta de la Nave de los Conos del Complejo Crismona, ubicada en Doña Mencía sobre una parcela de 508,5 metros cuadrados. El Ayuntamiento de la localidad, propietario del edificio, ha anunciado la apertura del procedimiento en sus redes sociales.

La venta se hará mediante subasta pública, con un precio de partida de 45.578 euros. El alcalde de Doña Mencía, Jesús Delgado, ha asegurado en redes sociales que con este procedimiento "empezamos a dar sentido a una de nuestras finalidades cuando compramos este complejo, que se cree empleo en la localidad".

El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 6 de mayo. La apertura del sobre con la oferta económica será el 7 de mayo, mediante acto público en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Doña Mencía. En caso de empate se resolverá por “puja a la llana” de forma presencial.

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Toda la información sobre el procedimiento puede consultarse en este enlace.

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