Un taller en Priego analizará el Plan de Gestión del Riesgo por Sequía y recogerá sugerencias para mejorar el abastecimiento

Con el objetivo de dar a conocer los pormenores y analizar el borrador del Plan de Gestión del Riesgo por Sequía (PGRS), el Ayuntamiento de Priego y Central de Aguas, empresa pública encargada de la gestión del ciclo integral del agua en la localidad, han organizado un taller de participación el próximo lunes 20 de abril.

La sesión, que dará comienzo a las 10.00 horas en el salón de actos del Centro de Iniciativa Empresarial, contará con la participación de responsables técnicos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), entidad encargada del desarrollo técnico del plan, cuya elaboración responde a la necesidad de dotar al municipio de herramientas eficaces de planificación ante un contexto climático cada vez más exigente.

Según se indica desde el Consistorio, el taller tiene como principal objetivo ofrecer información sobre el borrador del Plan de Gestión del Riesgo por Sequía y, al mismo tiempo, recoger aportaciones y sugerencias que permitan definir y consensuar las medidas y actuaciones necesarias para minimizar los efectos de estos episodios en el municipio. El documento establece un marco estructurado de actuación basado en la identificación de distintos escenarios de riesgo —normalidad, prealerta, alerta y emergencia— definidos a partir del estado de los recursos hídricos y de los indicadores de explotación del sistema. Para cada uno de estos escenarios se contemplan medidas específicas orientadas a garantizar el abastecimiento, minimizar las pérdidas y optimizar el uso del agua.

Un instrumento clave

El Plan de Gestión del Riesgo por Sequía se configura como un instrumento clave para la anticipación, prevención y gestión de situaciones de escasez. Para su desarrollo, Central de Aguas ha trabajado con la asistencia técnica AEOPAS, que a su vez ha contado con el asesoramiento de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), aplicando la metodología del proyecto “SeGuía”, orientado a reforzar la capacidad de pequeñas y medianas poblaciones para afrontar episodios de sequía desde un enfoque técnico, preventivo y participativo.

La sesión está abierta a la ciudadanía, con el objetivo de fomentar la participación activa en un ámbito estratégico como es la gestión del ciclo integral del agua.