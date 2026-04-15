El PSOE reclama la autovía A-306 entre Córdoba y Jaén tras recoger 18.000 firmas de vecinos afectados

Los candidatos por el PSOE de Córdoba y de Jaén al Parlamento andaluz en las Elecciones Andaluzas del 17 de Mayo Esteban Morales y Víctor Torres han acompañado este miércoles a los miembros de la plataforma ciudadana para la conversión en autovía de la A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno, que ha recogido 18.000 firmas de vecinos de las comarcas del Alto Guadalquivir en Córdoba y de Martos y Torredonjimeno en Jaén.

El objetivo de las signaturas, según ha indicado el PSOE en un comunicado, es reclamar "una reivindicación histórica y legítima, prometida además por el hoy presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la precampaña electoral de 2018 y que tras 8 años de gobierno no ha cumplido".

Morales, que ha atendido a los medios junto al también candidato por el PSOE de Jaén Víctor Torres, la diputada provincial socialista por Córdoba Desirée Benavides y portavoces de la plataforma, ha incidido en que esta reivindicación ciudadana persigue “reducir la fractura sanitaria en los desplazamientos a chares y hospitales por carretera, acercar la formación universitaria para nuestra juventud y rentabilizar nuestros recursos y productos con seguridad y con rapidez”.

Para el socialista, “no podemos permitir que un año más carguemos con este olvido del Partido Popular, que pese a haber tenido el mayor presupuesto de la Junta de Andalucía de la historia, ha abandonado a los vecinos y vecinas y a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados que están reivindicando esta infraestructura histórica que permita dar un derecho que tiene la mayoría de los andaluces y andaluzas: una autovía que conecte sus provincias y que garantice la sanidad, educación y el desarrollo económico a las comarcas afectadas”.

Demandas

Para ello, Morales ha pedido que estas 18.000 firmas presentadas en el registro del Parlamento andaluz “sirvan para que el 17 de Mayo, en la cita electoral, tengamos la oportunidad de cambiar este olvido”.

Participantes en la entrega de firmas en el Parlamento andaluz. / CÓRDOBA

Por su parte, Víctor Torres, candidato por el PSOE de Jaén, ha agregado que estamos en un momento electoral en el que hay que recordar que “en 2018 se produjo la gran estafa del Partido Popular y de Moreno Bonilla a las comarcas de Martos, Torredonjimeno y del Alto Guadalquivir, cuando se hicieron una foto en esta misma carretera diciendo que de forma inmediata se iniciaría la construcción de la autovía”.

Desirée Benavides ha informado de la necesidad de la infraestructura que tiene aislados a pueblos de ambas provincias, en el caso de Córdoba los de El Carpio, Bujalance, Valenzuela y Cañete, y que "frena el desarrollo económico, productivo e industrial de los municipios de las comarcas por donde discurre la A-306". Benavides ha lamentado que no hayan acudido al acto de entrega de firmas de la Plataforma Ciudadana los alcaldes y alcaldesas del PP para reivindicar a la Junta la conversión en autovía y exigir que sea una prioridad de cara a las Elecciones del 17 de Mayo.

El portavoz de la Plataforma Ciudadana ha puesto en valor la recogida de estas 18.000 firmas en 6-7 meses y ha pedido que "no caigan en saco roto", al tiempo que ha conminado a todos los partidos que concurren a las Elecciones Andaluzas a "revelar el compromiso que tienen con la construcción de esta autovía entre Jaén y Córdoba, las únicas provincias de Andalucía que se encuentran sin infraestructura".