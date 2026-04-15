El PSOE exige a la Junta de Andalucía cumplir con la depuración de aguas residuales en Benamejí

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Benamejí llevará al próximo pleno una moción para instar a la Junta de Andalucía a cumplir con sus obligaciones en materia de depuración de aguas residuales y ejecutar de forma urgente la infraestructura pendiente en el municipio. Así lo asegura el partido en un comunicado.

Carmen Lara, alcaldesa de Benamejí, señala que el municipio arrastra “desde hace años una situación insostenible” debido a la falta de ejecución de las infraestructuras hidráulicas necesarias, una carencia que afecta directamente a la salud pública, al medio ambiente y al cumplimiento de la normativa vigente.

Los socialistas recuerdan que la normativa y la jurisprudencia han dejado claro que la responsabilidad de ejecutar estas infraestructuras corresponde a la Junta de Andalucía, sin que pueda trasladarse a los ayuntamientos la carga derivada de su ausencia. En este sentido, advierten que municipios como Benamejí han tenido que recurrir propuestas de sanción por vertidos en un contexto marcado por la falta de actuación autonómica.

Incumplimiento de plazos y falta de avances

Uno de los ejes principales de la moción es la denuncia del incumplimiento de los compromisos anunciados por la Junta. En 2024, según recuerdan, se trasladó que la depuradora saldría a licitación ese mismo año y que estaría finalizada en 2027, con una inversión cercana a los 20 millones de euros.

Sin embargo, a fecha de abril de 2026, la licitación comprometida no se ha producido y el proyecto sigue sin avances efectivos. Para el PSOE, esta situación supone “un retraso injustificado e inaceptable” que evidencia la falta de compromiso real con el municipio.