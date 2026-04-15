El Pleno de Bujalance aprueba un presupuesto de seis millones de euros para 2026

El Pleno del Ayuntamiento de Bujalance ha aprobado los presupuestos municipales para este ejercicio 2026, por un importe que asciende a 6.048.986,10 euros, con los votos favorables del PP y la abstención del PSOE.

En el apartado de gastos destaca el capítulo de personal con 3.416.495 euros, un 2% más del año pasado, para dar cobertura a las subidas salariales. Asimismo, se actualizan los niveles mínimos del complemento de destino y se dotan los créditos necesarios para el cumplimiento de trienios de los empleados municipales. Se incluyen las aportaciones municipales a contratos de trabajo temporal subvencionados por otras administraciones, así como los gastos sociales previstos en el convenio.

Gastos en mantenimiento y limpieza

En gastos corrientes de bienes y servicios la cuantía asciende a 1.902.389 euros, lo que supone un incremento del 0,90% con respecto a este mismo gasto en 2025. Se dota crédito para los contratos de mantenimiento de zonas verdes municipales, limpieza de instalaciones deportivas, de centros de enseñanza, limpieza viaria y del centro de salud, para el servicio de transporte público urbano, contrato de servicio de piscina municipal, así como el arrendamiento de vehículos municipales, maquinaria, del césped artificial del campo de fútbol municipal y motocicletas y vehículo para la Policía Local.

Los gastos financieros recogidos se incrementan levemente, un 0,02%, por las comisiones del nuevo sistema de cobros tributarios por domiciliación de recibos.

Las transferencias corrientes ascienden a 347.310 euros, el 5,74% de incremento, comprenden los créditos por aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes, incluyendo la cuantía de las subvenciones nominativas y de concurrencia competitiva para Asociaciones y empresas en el ámbito cultural, deportivo, desarrollo empresarial y de acción social.

Recuperación del patio de armas del Castillo

Con relación a las inversiones reales financiadas con recursos propios, de 366.291 euros, se recogen la aportación municipal a las obras del PFEA y la recuperación del patio de armas del Castillo-Alcazaba.

Por su parte, la transferencia de capital de 15.000 euros comprende la aportación a Planes de Inversiones provinciales.

En el apartado de ingresos, en impuestos directos como el de bienes inmuebles, actividades económicas, vehículos de tracción mecánica y sobre el valor añadido de terrenos de naturaleza urbana, el Ayuntamiento bujalanceño percibirá 2.226.000 euros, lo que supone un incremento del 0,89% respecto a 2025.

También prevé ingresar 368.000 euros del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, además de las licencias de obra previstas para la instalación de parques solares de plantas fotovoltaicas en el municipio.

En el pleno también se aprobaron las prórrogas de los convenios con la diócesis de Córdoba para las visitas turístico-culturales de edificios propiedad de Obispado de Córdoba y con Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, para el control de colonias felinas.

Finalmente, se realizó el requerimiento para la incorporación al Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Córdoba.