Finalizada la obra de la agrupación de vertidos y la EDAR de La Granjuela, en la que se han invertido más de 2,4 millones de euros

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido informado de la finalización de la obra de construcción de la nueva agrupación de vertidos y la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de La Granjuela, una actuación declarada de interés de la Comunidad Autónoma en 2010 y que ha supuesto una inversión superior a 2,4 millones de euros.

Esta intervención permitirá dotar de un sistema de depuración este núcleo de población mediante una infraestructura hidráulica que incluye, entre otras actuaciones, la instalación y puesta en servicio de una estación de bombeo y de conducciones de vertidos que superan en conjunto los 1,3 kilómetros de longitud.

Una depuradora para 700 habitantes

Gracias a estos colectores, todas las aguas residuales generadas en La Granjuela serán conducidas hasta la nueva EDAR, diseñada con capacidad para tratar los vertidos de una población de hasta 700 habitantes.

Las instalaciones cuentan con líneas de pretratamiento y con sistemas de tratamiento primario y secundario, lo que permitirá mejorar la gestión de las aguas residuales en este municipio del norte de la provincia cordobesa.

Los embalses andaluces superan el 87% de su capacidad

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del estado actual de los embalses andaluces, que almacenan en estos momentos 10.447 hectómetros cúbicos de agua, lo que equivale al 87,61 por ciento de su capacidad total, fijada en 11.924 hectómetros cúbicos.

En comparación con la semana anterior, las reservas han aumentado en 49 hectómetros cúbicos, lo que representa un incremento del 0,41 por ciento.

El volumen actual supera además en 3.206 hectómetros cúbicos al registrado en la misma fecha de 2025 y se sitúa 4.315 hectómetros cúbicos por encima de la media de la última década.

El Guadalquivir gana 49 hectómetros cúbicos en una semana

Por demarcaciones hidrográficas, el informe destaca la evolución de la cuenca del Guadalquivir, que ha sumado en siete días 49 hectómetros cúbicos, con una subida del 0,61 por ciento.

Esta demarcación alcanza así los 6.994 hectómetros cúbicos, equivalentes al 87,03 por ciento de su capacidad, y dispone de 2.141 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año pasado, así como de 3.033 hectómetros cúbicos más que la media de los últimos diez años.

Subida también en las cuencas mediterráneas andaluzas

En el caso de las cuencas mediterráneas andaluzas, el agua embalsada asciende a 901 hectómetros cúbicos, el 78,76 por ciento de su capacidad total, tras incrementar sus reservas en 2 hectómetros cúbicos durante la última semana, lo que supone una subida del 0,17 por ciento.

Respecto a la misma semana de 2025, esta demarcación cuenta ahora con 260 hectómetros cúbicos más, mientras que en relación con la media de la última década el incremento es de 318 hectómetros cúbicos.