La empresa Óbolo solicita al Ayuntamiento de Palma del Río retirar la solicitud de rescisión del contrato del servicio de ayuda a domicilio

El presidente del Instituto Municipal de Bienestar Social de Palma del Río, Nicolás Valbuena, ha informado en rueda de prensa de que la empresa Óbolo quiere "volver a tomar el servicio de ayuda a domicilio y solucionar todos los problemas que tienen actualmente, tanto con los trabajadores como con los usuarios".

La empresa es la actual adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio en Palma del Río y el pasado 20 de enero remitió un escrito al Ayuntamiento palmero solicitando la "resolución del contrato de mutuo acuerdo", alegando motivos económicos, como ha recordado Valbuena. "Con fecha 13 de abril, la empresa nos vuelve a presentar un escrito, solicitando el desistimiento de esta rescisión de contrato que nos habían pedido" y que el Ayuntamiento ha entregado al departamento jurídico para que estudie "la idoneidad de la solicitud", ha explicado Valbuena.

En el compromiso que Óbolo quiera adoptar con los trabajadores, tendrán "una reunión el próximo martes con los sindicatos, donde ellos tienen la intención de venir con la mayor parte de los problemas y las reclamaciones que tienen los trabajadores ya solucionadas", expresa el presidente. Óbolo quiere buscar que el servicio "se vuelva a prestar como antes" y donde los usuarios "no tengan tantos profesionales a la semana", así como reforzando incluso la plantilla en oficina con la contratación de más personal.

El Consistorio trabaja en una nueva licitación del servicio

A pesar de esta nueva misiva, Valbuena advierte que "si esto sigue sin funcionar, el Ayuntamiento ya está preparando la resolución del contrato con un contrato de emergencia. Al mismo tiempo, estamos trabajando en la nueva licitación", ha señalado.

También ha expresado el concejal que seguirán adelante con el requerimiento que el Ayuntamiento ha interpuesto a la empresa. Valbuena también aclara que "la empresa tiene que continuar dando el servicio hasta que se resuelva de una u otra manera".