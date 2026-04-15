Desestimada la demanda de Ochavillo del Río contra Fuente Palmera por presunto incumplimiento del convenio

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha notificado la sentencia por la que desestima íntegramente la demanda presentada por Manuel Arjona, presidente de la Entidad Local Autónoma de Ochavillo del Río, contra el Ayuntamiento de Fuente Palmera, por presunto incumplimiento del convenio regulador entre ambas administraciones por parte del Ayuntamiento matriz.

La resolución judicial ha confirmado que el planteamiento defendido por el presidente de la ELA no contaba con base jurídica suficiente en los términos en que fue presentado, al pretender trasladar a los tribunales una revisión general de las relaciones institucionales que el ordenamiento no ampara.

De esta forma, el Tribunal, al igual que ya había informado anteriormente el Ayuntamiento, ha recordado que únicamente cabe exigir el cumplimiento de obligaciones concretas. Del mismo modo, según concluye la sentencia, todas las cuestiones planteadas por la ELA ya se encuentran reguladas en la normativa vigente o en el propio convenio.

Desde el Ayuntamiento se considera especialmente grave y una ausencia de lealtad institucional que el presidente de la ELA siga interponiendo demandas contra el consistorio matriz sin base jurídica.

Valoración de Fuente Palmera

Para el equipo de gobierno, esta sentencia es “un nuevo revés para el modus operandi del presidente de la ELA y del Partido Socialista de La Colonia, basado en las mentiras, falsedades, tergiversación de la realidad, discursos de odio, bulos, y ataques personales al equipo de gobierno y al alcalde de Fuente Palmera”. Una situación que “intenta tapar una gestión nefasta del presidente de la ELA y que tiene como objetivo no asumir sus responsabilidades para no pagar la deuda firme contraída con toda la Colonia por los servicios comunes”.

En este sentido, el equipo de gobierno ha señalado que “no es razonable, ni responsable, sostener una estrategia de confrontación judicial permanente a costa del dinero público de Ochavillo del Río, cuando los propios tribunales están dejando claro que esa vía no es la adecuada ni jurídicamente viable”. “Las administraciones públicas están para colaborar y resolver los problemas de los ciudadanos”, ha afirmado el gobierno municipal.

Ahora, tras la sentencia emitida por el TSJA, para el equipo de gobierno de La Colonia de Fuente Palmera quedan varias preguntas pendientes: “¿Cuánto les está costando a los ochavilleros y ochavilleras los gastos jurídicos y “asesores” por procedimientos y pleitos? ¿Por qué no se liquida la deuda teniendo capacidad para hacer frente a ella?”.

Para el Ayuntamiento de Fuente Palmera, la vía adecuada es el diálogo y la cooperación leal entre administraciones. Por ello, se insta al presidente de ELA de Ochavillo del Río a reconsiderar su estrategia, abandonar la política de confrontación y actuar con mayor responsabilidad en la gestión, en beneficio de los vecinos de Ochavillo del Río y de La Colonia.