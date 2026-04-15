Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato machistaPlataforma feministaMesas electoralesListasKeyterDisparo genitalesEl tiempoRally Sierra MorenaAeropuerto
instagramlinkedin

El tiempo

Cambio de ciclo en el tiempo en Córdoba: la Aemet apunta a una "subida térmica acusada" que ya se notará hoy miércoles

Esta es la previsión meteorológica de la Aemet en la capital y la provincia

Mapa elaborado por la Aemet para hoy miércoles, 15 de abril.

Mapa elaborado por la Aemet para hoy miércoles, 15 de abril. / X / @AEMET_Andalucia

Tomás Moreno

Córdoba

Cambio de ciclo en la evolución del tiempo en Córdoba. Tras unos días de tardes muy plácidas y noches frías, con mañanas en las que el abrigo, la cazadora o el jersey seguían siendo elementos imprescindibles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de advertir de lo que viene en los próximos días.

En concreto, el instituto oficial explica en un post en la red social X, antes Twitter, que en el conjunto de España se observa una "subida térmica acusada", que en el caso de la provincia de Córdoba podría llevar los termómetros hasta los 30 grados en los próximos días. Este ascenso generalizado se notará desde hoy miércoles, 15 de abril, con máximas que pueden alcanzar a los 26º.

El tiempo en Córdoba.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Así las cosas, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy miércoles en Córdoba, tendremos cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas en ascenso generalizado. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 26º, en Lucena entre 10º y 23º, en Pozoblanco entre 8º y 24º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 22º.

El tiempo este jueves

Mañana jueves, 16 de abril, la Aemet espera en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 28º, en Lucena entre 12º y 25º, en Pozoblanco entre 9º y 27º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 24º.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las 'ventanas indiscretas' de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque
  2. El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
  3. Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
  4. Las obras para levantar el futuro barrio de Ciudad Jardín de Poniente 2 en Córdoba comenzarán en verano
  5. Un hombre resulta herido por un disparo en los genitales en una pelea en plena calle en Posadas
  6. El Ayuntamiento de Córdoba abre el plazo de solicitud de abonos para las piscinas municipales de la Fuensanta y la calle Marbella
  7. El aeropuerto de Córdoba dispara sus pasajeros en marzo y supera los 11.900 viajeros en el primer trimestre
  8. El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus

El nivel de los embalses de Córdoba se mantiene alto en una semana sin previsión de lluvias

El nivel de los embalses de Córdoba se mantiene alto en una semana sin previsión de lluvias

Cambio de ciclo en el tiempo en Córdoba: la Aemet apunta a una "subida térmica acusada" que ya se notará desde hoy

La Diputación de Córdoba presenta el estudio para llevar agua potable de Puente Genil a Los Arenales

La Diputación de Córdoba presenta el estudio para llevar agua potable de Puente Genil a Los Arenales

Priego conmemora con distintos actos el 95 aniversario de la proclamación de la Segunda República

Priego conmemora con distintos actos el 95 aniversario de la proclamación de la Segunda República

Comerciantes y hosteleros podrán optar a los puestos del Mercado de Abastos de Puente Genil en condiciones de igualdad

Comerciantes y hosteleros podrán optar a los puestos del Mercado de Abastos de Puente Genil en condiciones de igualdad

El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos

El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos

Baena presenta Marco Topo, una aplicación para que los niños descubran su patrimonio jugando en familia

Baena presenta Marco Topo, una aplicación para que los niños descubran su patrimonio jugando en familia

El Ayuntamiento de Cabra anuncia 45 plazas en escuelas taller con contratos de formación y sueldos de 775,82 euros mensuales

El Ayuntamiento de Cabra anuncia 45 plazas en escuelas taller con contratos de formación y sueldos de 775,82 euros mensuales
Tracking Pixel Contents