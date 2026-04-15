Cambio de ciclo en el tiempo en Córdoba: la Aemet apunta a una "subida térmica acusada" que ya se notará hoy miércoles

Cambio de ciclo en la evolución del tiempo en Córdoba. Tras unos días de tardes muy plácidas y noches frías, con mañanas en las que el abrigo, la cazadora o el jersey seguían siendo elementos imprescindibles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de advertir de lo que viene en los próximos días.

En concreto, el instituto oficial explica en un post en la red social X, antes Twitter, que en el conjunto de España se observa una "subida térmica acusada", que en el caso de la provincia de Córdoba podría llevar los termómetros hasta los 30 grados en los próximos días. Este ascenso generalizado se notará desde hoy miércoles, 15 de abril, con máximas que pueden alcanzar a los 26º.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Así las cosas, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy miércoles en Córdoba, tendremos cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas en ascenso generalizado. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 26º, en Lucena entre 10º y 23º, en Pozoblanco entre 8º y 24º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 22º.

El tiempo este jueves

Mañana jueves, 16 de abril, la Aemet espera en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 28º, en Lucena entre 12º y 25º, en Pozoblanco entre 9º y 27º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 24º.