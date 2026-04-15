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Desaparecido en Villa del Río un hombre que conducía una furgoneta negra

La Guardia Civil confirma a Diario CÓRDOBA que están llevando a cabo labores de búsqueda tras el aviso de un familiar durante la mañana de este 15 de abril

Imagen de Juan L. P., distribuida por SOS Desaparecidos.

Imagen de Juan L. P., distribuida por SOS Desaparecidos. / CÓRDOBA

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La Asociación SOS Desaparecidos ha difundido la alerta por la desaparición de Juan L. P., de 47 años, visto por última vez este 15 de abril de 2026 en Villa del Río. Según la información facilitada, el hombre mide 1,67 metros, tiene complexión normal y pelo negro.

En el momento de su desaparición, conducía una furgoneta Toyota de color negro, con matrícula 8213 MXV. Desde SOS Desaparecidos se ruega la máxima difusión del aviso para tratar de localizarlo cuanto antes.

La Guardia Civil ha confirmado a Diario CÓRDOBA que están llevando a cabo labores de búsqueda para encontrar al vecino del Alto Guadalquivir, tras el aviso de un familiar durante la mañana de este miércoles.

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La asociación recuerda que cualquier persona que pueda aportar información puede ponerse en contacto a través del teléfono 868 286 726 o del correo info@sosdesaparecidos.es.

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