El Ayuntamiento de Palma del Río urge al Obispado a actuar en la ermita del Buen Suceso por su estado "ruinoso"

El Ayuntamiento de Palma del Río, que tiene iniciado el procedimiento para la adquisición de la ermita del Buen Suceso, ha requerido al Obispado de Córdoba que realice actuaciones inmediatas en el templo, ya que, según ha explicado la alcaldesa, Matilde Esteo, "está en un estado lamentable, ruinoso podríamos decir", y ha admitido que necesita una actuación urgente.

"Lo más urgente ahora es apuntalar y acometer determinadas actuaciones" que ha señalado el arquitecto Antonio Raso en un informe. Estas actuaciones tienen "un valor mínimo de 31.000 euros", expone la regidora.

A pesar de que "existe un decreto de ejecución, he previsto en remanentes una cuantía de 31.000 euros para salvaguardar la ermita", ha indicado Esteo. De esta forma, en el caso de que el Obispado no acometiera la obra con urgencia o se tenga que producir la misma tras la adquisición del inmueble, el Ayuntamiento ya dispondría de estos fondos.

Un amplio recorrido para la adquisición y uso

A raíz de las recientes declaraciones de colectivos y partidos políticos sobre el futuro uso de la ermita del Buen Suceso, Esteo ha aclarado que "le queda todavía un recorrido. Lo primero es adquirirla. Lo segundo es que hay que elaborar y hay que licitar para que se haga un proyecto de restauración", después se tendrán que ejecutar las obras de restauración y, "una vez finalicemos esas obras, entonces es cuando tomaremos la decisión oportuna para decidir para qué o qué uso se le va a dar a la ermita".

Cuando llegue ese momento, ha añadido, "se expondrán las necesidades que tenga el pueblo, se tendrán en cuenta las necesidades que tengan los ciudadanos de Palma del Río" y se intentará "dar el mejor uso posible" porque, a día de hoy, el Ayuntamiento no tiene un proyecto para este inmueble, según ha confirmado la alcaldesa.

La adquisición se está retrasando porque "la realidad registral y catastral no se corresponden con la realidad física", es decir, "en el Registro existen unos metros y la realidad física es totalmente otra", ha detallado Esteo. "Incluso nos hemos encontrado que en la Casa Museo de El Cordobés no está inscrita la obra nueva" y para el Registro lo que consta es un solar, según la alcaldesa, y que una parte de esa Casa Museo está edificada en suelo de la ermita del Buen Suceso.

Esto está retrasando la compra del inmueble, pero Esteo ha explicado que "es fácil de arreglar porque los dos elementos van a ser propiedad del Ayuntamiento".