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Plan Diputación Invierte

El Ayuntamiento de Lucena reparará la calle transversal del cementerio Virgen de Araceli

Las obras de pavimentación en el camposanto, que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, también abordarán la mejora de la red de saneamiento y la ampliación del itinerario peatonal

Interior del cementerio Nuestra Señora de Araceli de Lucena.

Interior del cementerio Nuestra Señora de Araceli de Lucena. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Un proyecto de obra adherido al Plan Diputación Invierte correspondiente al ejercicio 2025 culminará con la pavimentación de la calle transversal del cementerio Nuestra Señora de Araceli de Lucena, situado en la zona noreste de la localidad. La intervención, presupuestada en 71.145 euros, también implica la renovación de las conducciones de saneamiento y de evacuación de aguas pluviales. El plazo de ejecución abarca cuatro meses.

El Ayuntamiento ha publicado el pliego de licitación, con un período de presentación de ofertas para las empresas interesadas que finaliza el 27 de abril.

Técnicos del área municipal de Obras del Consistorio han configurado el planteamiento técnico de los trabajos. La actuación se delimita a partir de la vía precedente hasta acabar en el grupo de nichos G29.

Cementerio Nuestra Señora de Araceli de Lucena.

Cementerio Nuestra Señora de Araceli de Lucena. / M. González

En líneas generales, esta obra persigue resolver los problemas de accesibilidad patentes en el camposanto y aumentar la capacidad de la red de saneamiento. En la justificación del proyecto, sus autores exponen que la antigüedad y la envergadura de las canalizaciones obligan a reemplazarla por tramos, sobre todo por causas económicas.

El Consistorio ampliará el itinerario peatonal de este recinto, inaugurado en 1871. A pesar de disponer de un pozo cercano a la calle que se va a pavimentar, la insuficiente profundidad exige una conexión con otra evacuación similar en una zona más alejada.

De otra parte, esta actuación afecta ligeramente a una línea de abastecimiento detectada con cierta proximidad. Por todo ello, la empresa adjudicataria habrá de reponer las líneas comprometidas y las arquetas de riego correspondientes.

Pavimentación del terreno

La pavimentación, objeto principal del contrato, incorpora la compactación, el relleno con zahorra artificial, una solera de hormigón de 15 centímetros de espesor, un borde de pavimento con adoquín y las líneas de baldosas de hormigón blanco. Además, la descripción del pliego alude a un pavimento de adoquines de hormigón vibrado de ocho centímetros de espesor y un firme de cinco centímetros de espesor.

En la historia de este cementerio, las principales intervenciones han abordado la ampliación del número de enterramientos tanto en el suelo, a modo de bovedillas, como en la pared, adoptando la forma de nichos. El entramado de calles y pasillos adquirió un pavimento principal de terrizo, con una capa superficial de nicho calizo.

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La extensión y la orografía plana hacen inviable una intervención integral con la finalidad de dotar de una infraestructura básica como, por ejemplo, la recogida de agua pluvial.

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