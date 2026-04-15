El Ayuntamiento de Fuente-Tójar solicita una actuación urgente en la A-3225 por su estado de deterioro

Ante el avanzado estado de deterioro que presenta la travesía de la A-3225 a su paso por el núcleo urbano de Fuente-Tójar, el Ayuntamiento ha solicitado a la Delegación Territorial de Fomento la ejecución urgente de una actuación integral en esta vía.

Según ha indicado el Consistorio tojeño, en el informe técnico municipal remitido a la Junta se hace constar que la calzada presenta graves deficiencias estructurales, “con la presencia de socavones, baches profundos, grietas y deformaciones que evidencian el agotamiento del firme, agravado por el tránsito de vehículos pesados y la falta de intervenciones de mantenimiento eficaces”.

Estado actual de la travesía de Fuente-Tójar. / Rafael Cobo

Una situación que ha sido objeto de reclamaciones anteriores y que supone, a juicio del Consistorio, “un riesgo real tanto para la seguridad vial como para los peatones, habiéndose registrado ya caídas de viandantes debido al mal estado del pavimento.

Una situación "de riesgo constante"

En este sentido, la alcaldesa de Fuente-Tójar, Mari Fe Muñoz, ha señalado que no pueden permitir que los vecinos “sigan expuestos a una situación de riesgo constante por el estado de una vía que es competencia de la Junta de Andalucía”, recordando que llevan tiempo trasladando esta problemática, “sin que se haya dado una solución definitiva”.

En este sentido, la primera edil ha lamentado que las actuaciones realizadas hasta la fecha hayan sido “totalmente insuficientes”, afirmando que cuando estas se han llevado a cabo, “han sido intervenciones puntuales que no abordan el problema estructural de fondo”, insistiendo en la necesidad de una actuación integral, “que garantice la seguridad de quienes utilizan esta vía a diario”.

La solicitud municipal plantea la ejecución de un reasfaltado completo de la travesía, que incluya el fresado de la capa de rodadura, la reparación de las zonas más dañadas, la aplicación de nueva mezcla bituminosa y la mejora del drenaje y la señalización.