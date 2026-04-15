Más de 3.000 personas acudirán al 13º Festival Andaluz de Teatro Escolar de Cabra, según las previsiones

Más de 3.000 personas pasarán previsiblemente por el 13º Festival Andaluz de Teatro Escolar de Cabra, una cita ya consolidada en el calendario educativo y cultural egabrense que se desarrollará hasta el próximo 24 de abril en el Teatro El Jardinito.

La programación ha sido presentada en el CEIP Virgen de la Sierra, centro cuyo alumnado protagonizará la clausura con la obra Los músicos de Bremen. En el acto han participado el alcalde, Fernando Priego; la directora del centro, María José Cobacho, y la responsable del festival, Esther Rodríguez, junto al delegado municipal de Educación, Javier Fernández.

El cartel de este año reúne a numerosos centros educativos. De Cabra participarán el Colegio San José, con Las aventuras de Don Quijote de la Mancha; el Colegio de Educación Especial Niño Jesús, con Los viajeros del tiempo, el CEIP Juan Valera, con La vuelta al mundo en 80 días; el CEIP Carmen de Burgos, con los montajes Los niños del coro y La princesa Carlota y su dragón mascota; y el CEIP Cervantes, con El animal más fuerte de la selva.

La programación se completa con la presencia de centros de otras localidades, como el Colegio Internacional de Granada, que representará Y no quedó ninguno; el CEIP Ruperto Fernández, de Rute, con Perdidos una noche en el museo; y el IES Ipagro, de Aguilar de la Frontera, con Se suspende la función, reforzando el carácter abierto y participativo de un festival que también atraerá público escolar de distintos municipios.

Durante su intervención, el regidor ha subrayado la relevancia de esta iniciativa, destacando que se trata de “una de las propuestas educativas y culturales más importantes de la ciudad”. En este sentido, ha incidido en el valor del teatro como herramienta formativa, al fomentar el trabajo en equipo, la creatividad y la expresión emocional entre el alumnado.

Previsión de asistencia

Priego también ha puesto el acento en el alcance de esta edición, con una previsión de más de 3.000 asistentes entre escolares y familiares, lo que, a su juicio, evidencia el impacto social y educativo del festival, así como su capacidad para implicar a toda la comunidad educativa y situar a Cabra como referente andaluz en la promoción cultural desde las aulas.

Por su parte, la directora del CEIP Virgen de la Sierra ha resaltado la implicación del alumnado y la oportunidad que brinda el teatro para el desarrollo de competencias educativas, mientras que la responsable del festival, Esther Rodríguez, ha valorado la evolución de esta cita a lo largo de sus trece ediciones, consolidada como espacio de convivencia y aprendizaje entre centros.