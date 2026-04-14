Patrimonio
Puente Genil celebra el Día de los Monumentos con actividades gratuitas en la Villa Romana de Fuente Álamo
El Ayuntamiento organiza planes el 18 de abril para acercar su patrimonio a la ciudadanía
El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la Delegación de Turismo, ha organizado una programación especial en la Villa Romana de Fuente Álamo con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que se celebrará el sábado 18 de abril. Bajo el lema “Ven y abre la puerta al pasado”, la jornada propone dos actividades gratuitas dirigidas a públicos de diferentes edades, con el objetivo de acercar el patrimonio arqueológico local a la ciudadanía.
Para el público adulto, se ofrece la visita temática “El legado de Baco”, una experiencia guiada por un anfitrión que permitirá descubrir la simbología y el valor histórico del mosaico dedicado al dios del vino. La actividad incluye además una degustación de vino y aperitivo, reforzando el vínculo entre cultura, territorio y tradición.
De forma paralela, el público infantil podrá disfrutar de “Los mosaicos de la Villa”, una visita adaptada que combina divulgación y creatividad. Tras el recorrido guiado, los más pequeños participarán en un taller de creación de mosaicos, acercándose de manera práctica y lúdica a una de las manifestaciones artísticas más representativas del yacimiento.
Actividades gratuitas
Ambas actividades son gratuitas, requieren inscripción previa y cuentan con plazas limitadas. Tendrán una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos y comenzarán a las 12:00 horas.
Las inscripciones y consultas pueden realizarse a través del teléfono 957 60 50 34 (ext. 0, 380 y 388), del correo electrónico puentegenil@ciudadesmedias.org o en la web www.ciudadesmedias.org.
La concejala de Educación, Cultura y Turismo, María Delgado, ha destacado que “la Villa Romana de Fuente Álamo es uno de los tesoros patrimoniales más valiosos de Puente Genil, y cada actividad que organizamos es una oportunidad para que la ciudadanía se reencuentre con su historia. Celebrar el Día Internacional de los Monumentos y Sitios nos recuerda la importancia de proteger, difundir y vivir nuestro patrimonio, no solo como legado del pasado, sino como motor cultural y educativo del presente”.
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