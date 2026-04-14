Puente Genil celebra el Día de los Monumentos con actividades gratuitas en la Villa Romana de Fuente Álamo

El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la Delegación de Turismo, ha organizado una programación especial en la Villa Romana de Fuente Álamo con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que se celebrará el sábado 18 de abril. Bajo el lema “Ven y abre la puerta al pasado”, la jornada propone dos actividades gratuitas dirigidas a públicos de diferentes edades, con el objetivo de acercar el patrimonio arqueológico local a la ciudadanía.

Para el público adulto, se ofrece la visita temática “El legado de Baco”, una experiencia guiada por un anfitrión que permitirá descubrir la simbología y el valor histórico del mosaico dedicado al dios del vino. La actividad incluye además una degustación de vino y aperitivo, reforzando el vínculo entre cultura, territorio y tradición.

De forma paralela, el público infantil podrá disfrutar de “Los mosaicos de la Villa”, una visita adaptada que combina divulgación y creatividad. Tras el recorrido guiado, los más pequeños participarán en un taller de creación de mosaicos, acercándose de manera práctica y lúdica a una de las manifestaciones artísticas más representativas del yacimiento.

Actividades gratuitas

Ambas actividades son gratuitas, requieren inscripción previa y cuentan con plazas limitadas. Tendrán una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos y comenzarán a las 12:00 horas.

Las inscripciones y consultas pueden realizarse a través del teléfono 957 60 50 34 (ext. 0, 380 y 388), del correo electrónico puentegenil@ciudadesmedias.org o en la web www.ciudadesmedias.org.

Visitantes en la Villa Romana de Fuente Álamo, en Puente Genil. / CÓRDOBA

La concejala de Educación, Cultura y Turismo, María Delgado, ha destacado que “la Villa Romana de Fuente Álamo es uno de los tesoros patrimoniales más valiosos de Puente Genil, y cada actividad que organizamos es una oportunidad para que la ciudadanía se reencuentre con su historia. Celebrar el Día Internacional de los Monumentos y Sitios nos recuerda la importancia de proteger, difundir y vivir nuestro patrimonio, no solo como legado del pasado, sino como motor cultural y educativo del presente”.