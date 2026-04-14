El PSOE releva a IU en la Alcaldía de Cardeña con "normalidad"

El PSOE ha tomado posesión este martes de la Alcaldía de la localidad de Cardeña, en el Valle de los Pedroches, dando cumplimiento así a un acuerdo programático tras las últimas elecciones por las que se acordó este relevo con IU, que ha ostentado hasta ahora el bastón de mando. El nuevo primer edil es José Manuel Ruiz, que sustituye en el cargo a Catalina Barragán.

El relevo se ha efectuado durante la mañana con "normalidad", según la valoración realizada por el propio Ruiz. En un comunicado enviado por el PSOE, el nuevo alcalde asegura que ha trasladado el “honor y la enorme responsabilidad” que asume como regidor de Cardeña, Azuel y Venta del Charco “como así lo teníamos pactado y que se ha materializado hoy con normalidad, sin muchos titulares ni portadas, solamente trabajando para mejorar la vida de los vecinos y las vecinas de nuestro municipio, a lo que me voy a dedicar con total entrega”.

En el acto oficial Ruiz ha estado acompañado por dirigentes y cargos públicos del PSOE. Entre ellos Esteban Morales -candidato al Parlamento andaluz-, quien según el mismo comunicado ha destacado la “naturalidad y orden en el traspaso de poderes” y ha puesto en valor la fuerza y el empuje de los 30 regidores y regidoras socialistas de la provincia de cara a las Elecciones Andaluzas del próximo 17 de Mayo.

Cargos del PSOE junto al nuevo alcalde de Cardeña. / CÓRDOBA

“Cardeña no se rinde después de varios años de Gobierno progresista, y ahora será el nuevo alcalde, el compañero José Manuel Ruiz, del PSOE, el que seguirá trabajando para la gente”, ha trasladado el candidato socialista, que ha agregado que “Cardeña necesita futuro y el futuro no puede ser sólo del trabajo del PSOE y de su alcalde”.

A finales del mes de marzo, tanto IU como PSOE anunciaron el relevo según las condiciones pactadas. Afirmaron entonces que "no hay ningún pacto fallido", pues los grupos municipales que conforman el gobierno municipal han trabajado, "desde el primer instante, con lealtad institucional y política, con respeto, consenso, y participación, buscando siempre los intereses generales del municipio y su bien común, principios que no figuran en la hoja de ruta del PP".