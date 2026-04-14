El PSOE de Pedroche homenajea a más de cien socialistas que sufrieron el fascismo en su libro 'Un compromiso social'

El PSOE de Pedroche ha anunciado que el sábado 25 de abril tendrá lugar la presentación del libro Un compromiso social. Historia del Partido Socialista de Pedroche. Se trata de un trabajo publicado por la agrupación del PSOE de Pedroche y realizado por Francisco Sicilia Regalón, licenciado en Geografía e Historia y cronista oficial de Pedroche, y Pedro de la Fuente Serrano, secretario general del PSOE pedrocheño. El acto se realizará en la Casa de la Cultura de Pedroche a las 20.00 horas.

En este trabajo conjunto, “se pretende hacer un repaso a la historia del socialismo en el pueblo de Pedroche. Se busca homenajear a socialistas, hombres y mujeres, que lucharon de una forma u otra por una ideas, por una forma de hacer las cosas, en diferentes momentos de la historia de este municipio”, según indican los autores.

El inicio del Partido Socialista en Pedroche, al igual que en el resto de lugares, está íntimamente relacionado con los movimientos sociales, con las asociaciones de trabajadores y organizaciones sindicales. En este trabajo “se recuerda a más de cien socialistas que sufrieron el fascismo que se implantó en el país, durante la Dictadura”, aseguran los escritores.

Tras la democracia

Con la llegada de la democracia, volvió a revitalizarse el partido, tanto el PSOE como Juventudes Socialistas. En este trabajo se hace un repaso de cada una de las elecciones municipales que han tenido lugar, de los diferentes comités ejecutivos del partido, tanto de la agrupación socialista como de Juventudes Socialistas de Pedroche. Además, se recuerdan algunos hechos y eventos que han tenido lugar los últimos años.

En definitiva, los autores han tratado de plasmar en papel una serie de datos, de información y, sobre todo, de nombres, que deben pasar a la historia, que no deben quedarse atrás en la memoria de los vecinos de Pedroche.

Noticias relacionadas

También, dado que en las próximas semanas se cumplirán tres años de la legislatura actual en el municipio, componentes del Grupo Municipal Socialista mantendrán una charla sobre el trabajo realizado en este periodo.