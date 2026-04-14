Homenaje
Priego conmemora con distintos actos el 95 aniversario de la proclamación de la Segunda República
El colectivo memorialista de Priego reivindica que la memoria democrática es "plural y ligada a la ciudadanía", en el acto de homenaje a Niceto Alcalá-Zamora
Priego ha conmemorado este martes con distintos actos el 95º aniversario de la proclamación de la Segunda República y la figura del que fuera su primer presidente, Niceto Alcalá-Zamora.
A mediodía, una nutrida representación del equipo de gobierno municipal, vecinos de la localidad y familiares de Alcalá-Zamora tomaban parte en el acto inaugural de la placa conmemorativa dedicada a Alcalá Zamora en el lugar que ocupaba el palacete que fue su vivienda oficial cuando fue ministro de Alfonso XIII y durante su jefatura de Estado, en el número 32 del Paseo del General Martínez Campos, de Madrid.
Ofrenda y homenaje en su casa natal
Ya en horario vespertino, la Asociación de la Memoria Democrática Niceto Alcalá-Zamora y Torres organizaba en el exterior de su casa natal, en la calle Río de Priego, un sencillo acto en el que, junto a una ofrenda floral en su memoria, se procedía a la lectura de varios poemas y un manifiesto en el que se revindicó que la memoria democrática "es plural, crítica, abierta y profundamente ligada a la ciudadanía, y no es un patrimonio institucional cerrado, ni un relato único, ni una herramienta al servicio del poder".
Manifiesto en el que el colectivo memorialista mostraba su "preocupación por el progresivo deterioro" de la casa-museo, argumentando una "falta de mantenimiento visible" que, a su juicio, "evidencian una situación de abandono incompatible con la dignidad de un espacio cultural de esta relevancia y una merma directa en la capacidad del centro para desarrollar su función cultural, educativa y divulgativa".
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