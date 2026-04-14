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Homenaje

Priego conmemora con distintos actos el 95 aniversario de la proclamación de la Segunda República

El colectivo memorialista de Priego reivindica que la memoria democrática es "plural y ligada a la ciudadanía", en el acto de homenaje a Niceto Alcalá-Zamora

Participantes en el homenaje a las puertas de la casa natal de Niceto Alcalá-Zamora.

Participantes en el homenaje a las puertas de la casa natal de Niceto Alcalá-Zamora. / R.C.C.

Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego de Córdoba

Priego ha conmemorado este martes con distintos actos el 95º aniversario de la proclamación de la Segunda República y la figura del que fuera su primer presidente, Niceto Alcalá-Zamora.

A mediodía, una nutrida representación del equipo de gobierno municipal, vecinos de la localidad y familiares de Alcalá-Zamora tomaban parte en el acto inaugural de la placa conmemorativa dedicada a Alcalá Zamora en el lugar que ocupaba el palacete que fue su vivienda oficial cuando fue ministro de Alfonso XIII y durante su jefatura de Estado, en el número 32 del Paseo del General Martínez Campos, de Madrid.

Ofrenda y homenaje en su casa natal

Ya en horario vespertino, la Asociación de la Memoria Democrática Niceto Alcalá-Zamora y Torres organizaba en el exterior de su casa natal, en la calle Río de Priego, un sencillo acto en el que, junto a una ofrenda floral en su memoria, se procedía a la lectura de varios poemas y un manifiesto en el que se revindicó que la memoria democrática "es plural, crítica, abierta y profundamente ligada a la ciudadanía, y no es un patrimonio institucional cerrado, ni un relato único, ni una herramienta al servicio del poder".

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Manifiesto en el que el colectivo memorialista mostraba su "preocupación por el progresivo deterioro" de la casa-museo, argumentando una "falta de mantenimiento visible" que, a su juicio, "evidencian una situación de abandono incompatible con la dignidad de un espacio cultural de esta relevancia y una merma directa en la capacidad del centro para desarrollar su función cultural, educativa y divulgativa".

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