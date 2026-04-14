Sociedad
Palenciana reactiva su Asociación de Pensionistas con nueva directiva y el apoyo del Ayuntamiento
El colectivo, con una cuota anual de 10 euros, ha abierto el plazo para que los vecinos se inscriban y participen en las actividades propuestas
El pasado sábado 11 de abril quedó constituida y presentada la renovada Asociación de Pensionistas de Palenciana, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.
En un evento celebrado en el salón de actos, cuyo nombre es en honor al último presidente de dicha Asociación, Manuel Lucena, se presentó públicamente la constitución de la nueva directiva que pretende reavivar este movimiento histórico en Palenciana.
En la mesa de presentación estuvo Cristóbal García, jubilado y exalcalde, además de los miembros de la directiva Manolo Orellana como presidente, Ani Mármol como tesorera, como secretario Félix Recio y vicepresidente Cipriano Espadas. También estuvo el actual alcalde del municipio Gonzalo Ariza.
Alternativas de ocio
En palabras del presidente, Manuel Orellana, "esta Asociación nace para que todo el mundo, sea socio o no, asista a las actividades que organicemos con el único objetivo de ofrecer alternativas de ocio y convivencia a nuestros vecinos y vecinas".
Por su parte, el alcalde, Gonzalo Ariza dio la bienvenida a este nuevo movimiento ciudadano y destacó que "ser de Palenciana es conocer lo que significa pertenecer al tejido asociativo que es el corazón del municipio y una oportunidad para seguir creciendo."
El libro de socias y socios ya está abierto. La cuota anual es de 10 euros y ya se puede realizar el pago a cualquier miembro de la directiva. Las actividades se centrarán en el Hogar del Pensionista.
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