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Sucesos

El juez envía a prisión provisional al hombre que disparó a otro en los genitales en Posadas

El herido continúa ingresado en el hospital Reina Sofía de Córdoba

Instalaciones del centro penitenciario de Córdoba.

Instalaciones del centro penitenciario de Córdoba. / Manuel Murillo

Emilia Lora

Evaristo Guzmán

Córdoba

El juez del tribunal de instancia de Posadas ha tomado declaración este martes al detenido ayer por disparar a un joven en los genitales durante una pelea en Posadas y ha decretado su ingreso en prisión provisional.

El agresor, conocido de la víctima, fue arrestado desde poco después del suceso, ocurrido en la calle Antonio Gala de la localidad de la Vega del Guadalquivir. La pelea se inició con una discusión entre varias personas, por causas que investiga la Guardia Civil, cerca de allí, concretamente en la calle Almodóvar del Río, y continuó subiendo de tono hasta Antonio Gala, donde reside el detenido.

Disparó con una escopeta de aire comprimido

En un momento determinado, este fue a su casa y regresó con una escopeta de aire comprimido con la que disparó a la víctima a bocajarro en los genitales.

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La víctima, tras ser atendida en el lugar de los hechos por los servicios sanitarios del centro de salud maleno, fue derivada al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde quedó ingresada y permanece este martes recuperándose de las lesiones sufridas, aunque su vida no corre peligro.

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