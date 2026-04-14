Educación
El IES Aguilar y Eslava muestra el talento artístico de su alumnado en la Casa de la Cultura de Cabra
La segunda edición de la 'Exposición de Bachillerato de Artes' reúne una selección de trabajos que reflejan la creatividad y formación del alumnado
El departamento de Dibujo del IES Aguilar y Eslava de Cabra muestra en estos días, en la Casa de la Cultura egabrense, una selección de trabajos realizados por el alumnado en distintas materias de su modalidad como dibujo, volumen, diseño, cultura audiovisual, artes gráficas y técnicas artísticas, a través de la segunda edición de la Exposición de Bachillerato de Artes.
La muestra, que se puede visitar hasta el 18 de abril, ofrece una visión del talento y la formación del alumnado del Bachillerato de Artes, permitiendo al visitante conocer tanto la calidad de las obras como los procesos creativos que hay detrás de cada pieza. A través de distintos lenguajes visuales y enfoques contemporáneos, los trabajos reflejan el aprendizaje, la experimentación y la evolución personal del alumnado, poniendo de relieve el valor de la educación artística como herramienta de expresión y desarrollo.
Estudiantes, familiares, profesorado y público participan de la exposición
Junto a estudiantes, familiares, profesorado y público, la apertura de la exposición corrió a cargo de los docentes del departamento Victoria López, Lucía Alarcón y Salvador Guzmán, director del centro, junto al secretario Julián Castro, el alcalde Fernando Priego y el delegado municipal de Educación, Javier Fernández.
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