¿Guardo ya el edredón y la ropa de camilla? Los cordobeses se enfrentan a la 'gran pregunta' de la primavera y la Aemet responde

Las prometidas lluvias del pasado fin de semana quedaron en prácticamente nada. En Córdoba capital, de hecho, no sirvieron ni para llenar una botella grande de agua puesta en la mitad de una plaza despejada, ya que no se superaron los 2 litros por metro cuadrado. Y el panorama sigue siendo muy estable en lo que va de nueva semana, con cielos despejados y sin tormentas previstas.

La primavera avanza y conforme suben las temperaturas una pregunta va tomando forma en la cabeza de muchos cordobeses. Mejor dicho, la gran pregunta: "¿Guardo ya el edredón y la ropa de camilla?", piensan muchos, mientras se pelean con la ropa de cama, ahora frío, ahora calor, abren y cierran la ventana, suspiran y aguardan a que el clima de un veredicto definitivo.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Tampoco la Aemet tiene clara la respuesta, ya que asegura que en los próximos días las máximas seguirán ascendiendo hasta rozar e incluso superar los 30 grados, pero las mínimas continúan siendo bajas. Sin ir más lejos, esta pasada madrugada la estación meteorológica que la Aemet tiene en el aeropuerto ha marcado una suelo de 5,6 grados, un registro más propio de febrero-marzo que de un mes de abril avanzado.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy martes en Córdoba -y dejando para próximas jornadas una respuesta más clara al asunto del edredón y de la ropa camilla-, tendremos cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos de componente norte.

Predicción del tiempo por horas en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 23º, en Lucena entre 7º y 20º, en Pozoblanco entre 5º y 20º, y en Priego de Córdoba entre 5º y 18º.

El tiempo este miércoles

Mañana miércoles, 15 de abril, la Aemet espera en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Temperaturas en ascenso generalizado. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 9º y 26º, en Lucena entre 10º y 23º, en Pozoblanco entre 8º y 24º, y en Priego de Córdoba entre 8º y 22º.