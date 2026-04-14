El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos

El Grupo Keyter de Lucena, líder internacional en el sector de la refrigeración industrial y la climatización, opera, desde este año 2026, en unas nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados en el paraje de El Horcajo. Una planta productiva que ha conocido este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acompañado por el alcalde de la localidad, Aurelio Fernández, y el presidente del Grupo Keyter, Aurelio García, aparte de numerosas autoridades y representantes políticos y empresariales, del ámbito local, provincial y regional.

Este plan de actuación comenzó a ejecutarse en 2022. Previamente, Keyter disponía de una factoría de 18.000 metros cuadrados. Junto a este traslado, este grupo, también integrado por las sociedades Intarcon y Genaq, mantiene su capacidad productiva en el Polígono Industrial de Los Santos.

Autoridades y público asistente a la inauguración de Keyter. / Manuel González

En este ciclo de precampaña electoral para los comicios andaluces del 17 de mayo, Juanma Moreno, pasado el mediodía, ha accedido a este complejo industrial, de una de las principales empresas del municipio y que pertenece a un segmento empresarial que genera miles de puestos de trabajo en la localidad, afianzándose, actualmente, como el polo industrial de mayor potencia en la ciudad. En El Horcajo, cohabita con otras compañías del mismo sector.

Así es el Grupo Keyter

El Grupo Keyter pretende avanzar en su volumen productivo de equipos de climatización y frío industrial, tras la edificación de dos naves industriales y un área de oficinas.

En el mismo espacio, se contempla la posibilidad de seguir creciendo en el futuro, hasta los 70.000 metros cuadrados de superficie, en una parcela con una extensión total de 150.000 metros cuadrados.

En cuanto al impacto en el empleo, este proyecto de expansión ha generado 350 puestos de trabajo directos. En total, en las nuevas dependencias se generarán hasta 1.200 empleos directos y 600 indirectos, por los 915 y 450, respectivamente, que formaban la plantilla a finales de 2025.

Las instalaciones poseen autoconsumo fotovoltaico sobre la cubierta, con vertido de excedente a la red de distribución de energía eléctrica. Además, se activa el consumo de agua potable a través de quipos de generación atmosférica de agua.