La Diputación de Córdoba presenta el estudio para llevar agua potable de Puente Genil a Los Arenales

La Diputación de Córdoba ha presentado este martes al Ayuntamiento de Puente Genil el estudio previo en el que se define la nueva red de abastecimiento de agua para la aldea de Los Arenales, que ha sido dado a conocer, además, a la alcaldesa pedánea, Ana María Prieto, y a la directora del colegio Los Arenales, Consuelo Gálvez, así como a los vecinos. El documento técnico de la nueva red ha sido redactado por la empresa provincial Emproacsa con el objetivo de dotar de agua potable la zona a través de la red general de Puente Genil, ya que en estos momentos se abastece de un pozo privado.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, se ha desplazado a esta aldea y, acompañado del alcalde, Sergio Velasco, ha analizado junto a los vecinos la propuesta realizada por el equipo técnico. "Una medida que pretende ser una solución definitiva a un problema que los vecinos llevan mucho tiempo reclamando y con el que se garantizará el suministro y la calidad del agua para la población de la zona", ha apuntado Fuentes.

"El estudio contempla la creación de una conducción de impulsión con una tubería de 4.400 metros que conectará a Los Arenales con la red general de Puente Genil, a lo que se unirá una estación de bombeo, un tanque con capacidad para 80 metros cúbicos y la propia red de distribución para la pedanía en la que se tienen en cuenta las viviendas actuales y las posibles ampliaciones, además de incluir al colegio y a la Villa Romana", ha informado Fuentes. Además, ha añadido que "el trazado de la nueva red se ha diseñado teniendo en cuenta las peculiaridades del entorno, para lo que se han previsto controles en la proximidad al yacimiento arqueológico villa romana de Fuente Álamo, para lo cual se incluye un presupuesto específico de seguimiento arqueológico".

Una demanda histórica

Por su parte, el regidor pontanés ha agradecido a la Diputación el "esfuerzo por ofrecer con la mayor celeridad posible una alternativa al abastecimiento de Los Arenales que aporta una solución a largo plazo a un problema que afecta tanto a la continuidad de la propia red de abastecimiento como a la calidad del agua que se suministra a los vecinos". Velasco recordó que el desarrollo del proceso parte "de un grupo de un trabajo en el que han participado muchos profesionales, que han estado durante muchos meses viendo la posibilidad de darle el encaje jurídico a este asunto, si bien ha habido un momento clave cuando el equipo de Gobierno contrató un equipo de planeamiento urbanístico para impulsar el PGOU y, a partir de ahí, el trabajo de un arquitecto con un equipo jurídico, ha permitido sacar adelante la justificación legal para iniciar el proceso".

Reunión de las autoridades municipales y provinciales con los vecinos de Los Arenales para explicarles el proyecto. / VIRGINIA REQUENA

"Es un proyecto que se hace con perspectiva porque en un año pueden comenzar las obras, y porque se puede ampliar el abastecimiento a más viviendas siempre que vayan cumpliendo unos requisitos. Son 4,5 kilómetros de zanja para meter una tubería de impulsión que viene de la Cañada de la Plata. El agua llega bombeada al colegio y, por la misma zanja, se mete una tubería de vuelta que permitirá los distintos ramales que hubiera que sacar en los abastecimientos de las distintas zonas”, dijo el alcalde, recordando que Los Arenales “es una aldea con viviendas diseminadas, de aquí a Fuente-Álamo tenemos muchas viviendas, y también poder abastecer de agua potable al yacimiento donde el agua actualmente se suministra con camiones". Velasco recalcó el coste de 750.000 euros que se sufragará gracias al convenio entre Ayuntamiento y Diputación para reconducir el abastecimiento de agua y mejorar la infraestructura hidráulica de Puente Genil. "Quiero destacar la sucesión de inversiones a través de Emproacsa en Puente Genil, con lo que estamos modernizando nuestras instalaciones".

La población asciende a casi 700 personas en verano

Ana Prieto, alcaldesa pedánea de Los Arenales, ha confesado que se siente muy satisfecha “ya que esto es algo que ha sido reiterado aquí por todos, puesto que la lucha por el agua potable es algo histórico para nosotros”. La aldea cuenta con unas 270 viviendas censadas, aunque la población, durante los meses de verano asciende a unas 600 o 700 personas. “Tenemos normalizado el día a día sin agua potable, rara es la casa donde no se consume agua embotellada, pero es algo que debe cambiar y parece que por fin, con este proyecto, va a cambiar".

El presupuesto total estimado para que la administración acometa la obra es de 760.472,96 euros, desglosado en el presupuesto base de licitación con una partida de 709.842,28 euros (IVA incluido), a lo que se suman las expropiaciones y posibles daños a los cultivos aledaños para lo que se ha previsto una partida de 50.630,68 euros, con lo que su cubre la adquisición de terrenos por los que se ha trazado la nueva red.