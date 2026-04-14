La Diputación de Córdoba anima a colaborar en el desfile benéfico de Acodem, que busca habilitar una nueva sede.

La Diputación de Córdoba ha mostrado su compromiso con la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (Acodem), colaborando en el desfile benéfico de moda flamenca que tendrá lugar en la Hacienda de la Albaida el próximo viernes 17 de abril a las 18.00 horas

La delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, ha subrayado que “es importante que la población cordobesa, que es una población sensible, que empatiza y escucha, colabore con actos como este que visibilizan la realidad de estas personas”.

Ayudando a los más vulnerables

La diputada ha insistido en la colaboración de la institución provincial con estos colectivos “que desarrollan una labor muy importante para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables”.

Por su parte, la vicepresidenta de Acodem, Manuela Sánchez, ha explicado que “este evento solidario persigue recaudar fondos para habilitar una nueva sede para la asociación, ya que el número de casos se está incrementando”.

El objetivo, contar con una Unidad de Día

Sánchez ha apelado a la sociedad cordobesa “a implicarse en esta causa para poder continuar dando la atención que necesitan las personas afectadas de esclerosis múltiple, patologías neurológicas similares y sus familias”. En este sentido, ha apuntado que “el propósito es contar también con una Unidad de Día, teniendo en cuenta, además, que compartimos sede con la asociación de Daño Cerebral”.

En cuanto al desfile, Sánchez ha destacado que “las diseñadoras, que han ganado el último concurso celebrado en Málaga, ofrecerán diseños novedosos, incorporando a sus telas el croché, y el espectáculo está garantizado”.