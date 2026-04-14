Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato de TuliaCondena institucionalSubdelegaciónKeyter LucenaAdif AdamuzRubén AlvesAeropuertoSondeo AndalucíaPrácticas en IndraObras Poniente 2
instagramlinkedin

Programación cultural

La Diputación de Córdoba abre convocatorias de ayudas con 1.450.000 euros para cultura

Las solicitudes para las ayudas deberán presentarse telemáticamente en un plazo de 15 días hábiles tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia

Recital de una guitarrista en el Palacio de la Merced dentro del ciclo de Jóvenes Flamencos de la Diputación.

Recital de una guitarrista en el Palacio de la Merced dentro del ciclo de Jóvenes Flamencos de la Diputación. / AJGONZALEZ

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba destinará 1.250.000 euros a sus convocatorias municipales y otros 200.000 euros al impulso de actividades de iniciativa ciudadana, “lo que ascienda a un total de 1.450.000 euros para el desarrollo cultural en toda la provincia”. Así lo ha explicado en rueda de prensa el responsable del área en la institución provincial, Gabriel Duque.

Con respecto a la Convocatoria de Colaboración Cultural con los Municipios y Entidades Locales Autónomas que desarrollen proyectos, programas o actividades de cultura en la provincia de Córdoba, dirigida a entidades locales autónomas y localidades menores de 20.000 habitantes, el presupuesto es de 950.000 euros y aglutina, a su vez, dos líneas de actuación.

Circuito Provincial de Cultura y Programas Singulares

Por un lado, el Circuito Provincial de Cultura, con 700.000 euros, que abarca las artes escénicas (teatro, danza y circo), música, flamenco y fomento de la lectura y de la escritura. Al menos el 60% del presupuesto total deberá destinarse a actividades realizadas por empresas, compañías o formaciones constituidas según alguna de las figuras empresariales previstas por la ley y el 40% restante podrá derivarse a las acciones programadas por las entidades.

La segunda línea de actuación es Programas Singulares, con 250.000 euros y el objetivo de apoyar actividades que trascienden el interés local. Han de ser actividades significativas y representativas del municipio que contribuyan al posicionamiento de la entidad local en el mapa cultural actual. Asimismo, deben enmarcarse en el ámbito de las artes escénicas, música, flamenco, literatura y difusión del patrimonio cultural, cine, audiovisual o video.

Gabriel Duque durante la presentación de las ayudas.

Gabriel Duque durante la presentación de las ayudas. / CÓRDOBA

Segunda convocatoria

En cuanto a la segunda de las convocatorias, de Subvenciones Municipales para Proyectos Culturales Relevantes en Municipios de 20.000 a 50.000 habitantes, se destina un presupuesto de 300.000 euros a proyectos culturales con identidad y personalidad propia que se encuadren igualmente en el ámbito de las artes escénicas, música, flamenco, literatura, difusión del patrimonio cultural, cine, audiovisual o video.

El delegado de Cultura ha informado también del Programa de Iniciativa Ciudadana, concretamente de la convocatoria Somos Pueblo, Somos Cultura, que tiene un presupuesto de 200.000 euros y cuyo objetivo "es regular la concesión de subvenciones a federaciones, asociaciones y entidades culturales privadas sin ánimo de lucro, cuyo fin sea el desarrollo de actividades culturales en municipios menores de 50.000 habitantes. También podrán beneficiarse de estas subvenciones federaciones, agrupaciones y otras entidades de naturaleza similar que integren cofradías, hermandades y demás entidades religiosas”.

Noticias relacionadas y más

Plazos para pedir las ayudas

El plazo de presentación de solicitudes para todas las convocatorias será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Las solicitudes deberán realizarse telemáticamente a través de la sede electrónica de la Diputación de Córdoba, en este enlace. Más información en http://cultura.dipucordoba.es.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crimen machista en Córdoba: muere una mujer a manos de su expareja tras una agresión con arma blanca en la Fuensanta
  2. Un hombre resulta herido por un disparo en los genitales en una pelea en plena calle en Posadas
  3. Una rotonda en proyecto y unos jardines exteriores completarán el centro comercial de Palma del Río
  4. La agenda para seguir un Rally Sierra Morena con una participación histórica
  5. Indignación en Córdoba tras el crimen machista en La Fuensanta: 'La orden de alejamiento era un cachondeo
  6. La víctima de la Fuensanta ha sido asesinada una hora antes de un juicio por violencia machista en Córdoba
  7. Los polígonos industriales de Córdoba resurgen con casi el 100% de ocupación y más trabajadores
  8. Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor

Adif comunica a la jueza la falta de vigilancia sobre carril recogido en el lugar del accidente de Adamuz

Adif comunica a la jueza la falta de vigilancia sobre carril recogido en el lugar del accidente de Adamuz

El Palacio de la Merced acogerá unas jornadas sobre biotecnologías reproductivas para los burros

El Palacio de la Merced acogerá unas jornadas sobre biotecnologías reproductivas para los burros

El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos

El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos

Dos equipos de un instituto de Lucena, finalistas de un programa de satélites de la Agencia Espacial Europea

Dos equipos de un instituto de Lucena, finalistas de un programa de satélites de la Agencia Espacial Europea

La Diputación de Córdoba anima a colaborar en el desfile benéfico de Acodem, que busca habilitar una nueva sede

El PSOE releva a IU en la Alcaldía de Cardeña con "normalidad"

El PSOE releva a IU en la Alcaldía de Cardeña con "normalidad"

La Diputación destina 1,45 millones de euros a su plan de ayudas a la cultura: programas, requisitos y plazo para solicitarlas

La Diputación destina 1,45 millones de euros a su plan de ayudas a la cultura: programas, requisitos y plazo para solicitarlas

El PSOE de Pedroche homenajea a más de cien socialistas que sufrieron el fascismo en su libro 'Un compromiso social'

El PSOE de Pedroche homenajea a más de cien socialistas que sufrieron el fascismo en su libro 'Un compromiso social'
Tracking Pixel Contents