Programación cultural
La Diputación de Córdoba abre convocatorias de ayudas con 1.450.000 euros para cultura
Las solicitudes para las ayudas deberán presentarse telemáticamente en un plazo de 15 días hábiles tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
La Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba destinará 1.250.000 euros a sus convocatorias municipales y otros 200.000 euros al impulso de actividades de iniciativa ciudadana, “lo que ascienda a un total de 1.450.000 euros para el desarrollo cultural en toda la provincia”. Así lo ha explicado en rueda de prensa el responsable del área en la institución provincial, Gabriel Duque.
Con respecto a la Convocatoria de Colaboración Cultural con los Municipios y Entidades Locales Autónomas que desarrollen proyectos, programas o actividades de cultura en la provincia de Córdoba, dirigida a entidades locales autónomas y localidades menores de 20.000 habitantes, el presupuesto es de 950.000 euros y aglutina, a su vez, dos líneas de actuación.
Circuito Provincial de Cultura y Programas Singulares
Por un lado, el Circuito Provincial de Cultura, con 700.000 euros, que abarca las artes escénicas (teatro, danza y circo), música, flamenco y fomento de la lectura y de la escritura. Al menos el 60% del presupuesto total deberá destinarse a actividades realizadas por empresas, compañías o formaciones constituidas según alguna de las figuras empresariales previstas por la ley y el 40% restante podrá derivarse a las acciones programadas por las entidades.
La segunda línea de actuación es Programas Singulares, con 250.000 euros y el objetivo de apoyar actividades que trascienden el interés local. Han de ser actividades significativas y representativas del municipio que contribuyan al posicionamiento de la entidad local en el mapa cultural actual. Asimismo, deben enmarcarse en el ámbito de las artes escénicas, música, flamenco, literatura y difusión del patrimonio cultural, cine, audiovisual o video.
Segunda convocatoria
En cuanto a la segunda de las convocatorias, de Subvenciones Municipales para Proyectos Culturales Relevantes en Municipios de 20.000 a 50.000 habitantes, se destina un presupuesto de 300.000 euros a proyectos culturales con identidad y personalidad propia que se encuadren igualmente en el ámbito de las artes escénicas, música, flamenco, literatura, difusión del patrimonio cultural, cine, audiovisual o video.
El delegado de Cultura ha informado también del Programa de Iniciativa Ciudadana, concretamente de la convocatoria Somos Pueblo, Somos Cultura, que tiene un presupuesto de 200.000 euros y cuyo objetivo "es regular la concesión de subvenciones a federaciones, asociaciones y entidades culturales privadas sin ánimo de lucro, cuyo fin sea el desarrollo de actividades culturales en municipios menores de 50.000 habitantes. También podrán beneficiarse de estas subvenciones federaciones, agrupaciones y otras entidades de naturaleza similar que integren cofradías, hermandades y demás entidades religiosas”.
Plazos para pedir las ayudas
El plazo de presentación de solicitudes para todas las convocatorias será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Las solicitudes deberán realizarse telemáticamente a través de la sede electrónica de la Diputación de Córdoba, en este enlace. Más información en http://cultura.dipucordoba.es.
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