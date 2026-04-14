Condenados a cárcel por secuestrar a una víctima en un ajuste de cuentas por droga en Peñarroya

Un juzgado de lo Penal de Córdoba ha condenado a prisión a cuatro acusados de secuestrar y golpear a una víctima en un ajuste de cuentas por droga que tuvo lugar en la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). Inicialmente, la Fiscalía solicitó un total de 20 años de cárcel por el delito de detención ilegal, pero finalmente ha reducido su petición a un año de prisión, así como a multas e indemnizaciones, porque los encartados han admitido los hechos y por la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Los delitos fueron cometidos en agosto de 2016. El juez considera probado que los encartados, al sospechar que la víctima podría haber participado en la sustracción, a uno de ellos, de 5.000 euros y de alrededor de 50 gramos de cocaína, para escarmentarlo y recuperar estos efectos, le persuadieron para que subiera a una furgoneta tras encontrarlo deambulando por una barriada sobre las 17.30 horas de una tarde de agosto.

"Vamos a llamar al colombiano que te pegue un tiro"

Con este fin, utilizaron expresiones como "súbete, que tenemos que averiguar el tema del robo porque si no, va haber sangre". Al percatarse la víctima de que cerraban todas las puertas del vehículo asegurándolas con sus pestillos, les pidió en reiteradas ocasiones que lo dejaran salir, pero los procesados se negaron, le agarraron para impedirle que pudiera acercarse al conductor y, uno de ellos, le golpeó en un mentón y en la frente.

El supuesto perjudicado por el robo, que conducía la furgoneta, solicitó a otra acusada que avisara a su hermano, mediante un mensaje de telefonía, para que abriera la puerta de la cohera de su vivienda, adonde se dirigieron. Bajaron a la víctima y, tras cerrar las puertas del inmueble, le profirieron expresiones como "tu de aquí no te vas sin que te demos una paliza, te vamos a pegar un tiro, dinos donde están los cinco mil euros y los 50 gramos de cocaína, o vamos a llamar al colombiano que te pegue un tiro".

Después del secuestro acudieron a su casa

Finalmente, sobre las 18.13 horas, la víctima logró escapar del lugar y acudió a la Guardia Civil, donde denunció los hechos. Sin embargo, tres acusados se desplazaron a su domicilio y uno de estos individuos permaneció en el coche para realizar labores de vigilancia. Los otros dos lograron acceder al interior después de propinar un empujón al padre de la víctima. Una vez en la vivienda, registraron el dormitorio buscando la droga y el dinero, y provocaron daños en una cómoda.

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Un año de prisión y multas

En el juicio, celebrado en el mes de marzo pasado, el juez dictó sentencia in voce, condenando a un año de prisión a cada uno de los procesados por el delito de detención ilegal. Tres de ellos tendrán que abonar multas de 450 euros por el delito de realización arbitraria del propio derecho; en tanto que una de estas personas tendrá que pagar otras dos multas, de 90 euros cada una, por un delito leve de lesiones y por un maltrato leve de obra. Este mismo acusado debe indemnizar a la víctima en 225 euros por las lesiones. Además, pagarán 14 euros a los padres del perjudicado por los daños ocasionados en su vivienda.