Comerciantes y hosteleros podrán optar a los puestos del Mercado de Abastos de Puente Genil en condiciones de igualdad

El Ayuntamiento de Puente Genil ha abierto la fase pública del procedimiento para la adjudicación de los puestos del Mercado de Abastos del Paseo del Romeral, incluyendo tanto los espacios tradicionales como la nueva zona de gastromercado. Este proceso culmina el trabajo administrativo ya iniciado por el Consistorio, que ha aprobado la acumulación de los distintos procedimientos de concesión con el objetivo de tramitarlos de forma conjunta, más ágil y eficaz.

La apertura a la participación pública permitirá que comerciantes, emprendedores y hosteleros opten a los distintos espacios en condiciones de igualdad y transparencia, conforme a lo establecido en la licitación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El Ayuntamiento ha diseñado un modelo que diferencia entre dos situaciones. Por un lado, los puestos actualmente vacantes, que se adjudicarán mediante un procedimiento abierto en concurrencia competitiva, dirigido a nuevos proyectos comerciales y de hostelería, especialmente en la zona de gastromercado, y que se resolverá conforme a criterios objetivos de valoración y puntuación previamente establecidos en los pliegos y en el reglamento del mercado, incluyendo una oferta concreta y diversa que abarca desde frutería y productos frescos hasta propuestas innovadoras como churrería-crepería, cocedero o freiduría, ostrería, vinoteca o espacios de restauración tipo hamburguesería, tapería o bocadillería. Por esta vía, son hasta cinco puestos los que salen a concurso público; de los cuales cuatro se corresponden a la zona de gastromercado y uno a la tradicional. El plazo de presentación de ofertas para esta licitación estará abierto hasta el martes 28 de abril inclusive.

Área de gastromercado en la plaza de abastos de Puente Genil. / Virginia Requena

Los puestos que ya existen

Por otro, los puestos ya ocupados o con actividad previa, donde se contempla un procedimiento específico que permitirá regularizar su situación jurídica mediante concesión administrativa, garantizando seguridad tanto para los actuales titulares como para el propio servicio público, de acuerdo con lo previsto en el reglamento regulador del mercado y en la normativa aplicable. En este caso, el plazo de presentación de sus ofertas concluye el viernes 24 de abril inclusive. Ambos procedimientos se tramitan de forma coordinada, asegurando una puesta en funcionamiento ordenada, equilibrada y completa del mercado.

El concejal Joaquín Reina ha señalado que la apertura de esta fase pública “permite avanzar en un proceso necesario para garantizar el funcionamiento completo del Mercado de Abastos, ofreciendo un marco claro y accesible para todas las personas interesadas en desarrollar su actividad en este espacio”. Ha subrayado que el objetivo es “ordenar y dar seguridad jurídica a la situación de los puestos, tanto a los que se encuentran vacantes como a los que ya venían prestando servicio”, destacando que todo el procedimiento se rige por criterios técnicos y por la normativa vigente.

Asimismo, ha explicado que la diferenciación entre licitación de nuevos puestos y concesión de los ya ocupados “responde a la necesidad de adaptar cada caso a su realidad administrativa”, facilitando que el mercado pueda ponerse en marcha de manera equilibrada y con todas las garantías. El concejal ha subrayado que la información completa está disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público, “de modo que cualquier comerciante, emprendedor o profesional de la hostelería pueda presentar su solicitud con total transparencia y en igualdad de condiciones”.

La transformación del mercado

La activación de este proceso supone dar el paso definitivo tras la profunda transformación del Mercado de Abastos, que ha contado con una inversión superior a 1,2 millones de euros y que ha permitido crear un espacio completamente renovado, moderno y adaptado a los nuevos hábitos de consumo. El edificio incorpora ahora no solo la actividad comercial tradicional, sino también nuevas zonas de degustación, espacios gourmet y un área cultural destinada a dinamizar la vida social del municipio.

Desde el Ayuntamiento se informa de que toda la información relativa al procedimiento —requisitos, condiciones y plazos— ya está publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, pudiéndose ya proceder a presentar las solicitudes.