Cerro Crespo de Aguilar de la Frontera estrena un nuevo acceso tras finalizar las obras de reurbanización

La barriada de Cerro Crespo de Aguilar de la Frontera cuenta desde este martes con un nuevo acceso que conecta directamente con las calles Huelva y Almería (Cocheras), tras la finalización de las obras de demolición de los antiguos depósitos y la posterior reurbanización del terreno.

Esta actuación responde a una histórica reivindicación vecinal, ya que durante décadas la presencia del antiguo depósito había provocado un notable aislamiento y un progresivo deterioro de esta zona del barrio.

Una nueva calle

El proyecto de reurbanización ha permitido la creación de una nueva calle dotada de una amplia calzada para el tráfico rodado, así como de acerados destinados a mejorar la seguridad y comodidad de los peatones. Además, se ha habilitado una zona verde en la que se han plantado diez árboles, contribuyendo a mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de los vecinos.

La intervención ha supuesto una inversión total de 127.000 euros y ha logrado integrar plenamente este espacio en la trama urbana del municipio, favoreciendo la conectividad y revitalización del área.