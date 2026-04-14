Baena presenta Marco Topo, una aplicación para que los niños descubran su patrimonio jugando en familia

El Ayuntamiento de Baena ha presentado en el Teatro Liceo una nueva herramienta de promoción turística y educativa: la aplicación Marco Topo, un proyecto ya implantado en más de 160 municipios españoles que busca acercar el patrimonio cultural, natural e histórico al público infantil a través del juego.

La convocatoria, que ha reunido a representantes de la comunidad educativa y de los centros escolares del municipio, ha estado presidida por la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, quien ha destacado la importancia de esta iniciativa dentro de la estrategia de diversificación económica y promoción turística del municipio.

“Queremos mostrar a la comunidad esta nueva aplicación que se suma al potencial de Marco Topo, un proyecto muy extendido en España para promocionar el turismo familiar”, ha señalado Serrano, subrayando que esta herramienta permite “conectar a los niños y niñas con el patrimonio, la cultura y la naturaleza de una manera divertida y participativa”.

La alcaldesa ha enmarcado esta iniciativa dentro del objetivo municipal de consolidar Baena como un destino turístico de referencia en el interior de Andalucía, destacando sus recursos patrimoniales, culturales, naturales y gastronómicos, con especial relevancia del oleoturismo. “Seguimos trabajando en hacer de Baena una marca turística consolidada, atractiva y sostenible”, ha añadido.

Más de una década de desarrollo

Por su parte, Liborio López, responsable del proyecto Marco Topo, ha explicado que la iniciativa lleva más de una década de desarrollo y trabaja actualmente con alrededor de 160 ayuntamientos en toda España. Su objetivo, ha señalado, es “acercar el patrimonio a los más pequeños para que puedan descubrirlo jugando en familia”.

López ha detallado que en Baena se han diseñado tres rutas temáticas: una en el casco histórico del municipio, otra en el entorno natural del embalse y áreas de Albendín y una tercera en el yacimiento arqueológico de Torreparedones. “La idea es que tanto visitantes como vecinos puedan conocer mejor su propio municipio de una forma lúdica y educativa”, ha afirmado.

El responsable del proyecto ha destacado además que Marco Topo combina una aplicación web sin necesidad de descarga con material físico, como mapas y pegatinas, fomentando así una experiencia híbrida que reduce la dependencia del uso del teléfono móvil. “Los niños participan activamente, observando su entorno y resolviendo pruebas en cada punto de interés”, ha explicado.

Asimismo, ha señalado que la aplicación estará disponible ya en la Oficina de Turismo y de forma provisional también en el Museo Histórico y el Museo del Aceite, debido a las obras en la oficina de turismo.