El Ayuntamiento de Puente Genil amplía el mercadillo de Los Retales por las lluvias y añade cuatro sábados extra

El Ayuntamiento de Puente Genil ha decidido ampliar de forma extraordinaria el calendario del tradicional mercadillo de Los Retales como medida para paliar los efectos que las intensas lluvias registradas durante los meses de enero y febrero han tenido sobre su normal desarrollo.

El concejal delegado de Urbanismo, Festejos, Comercio y Agricultura, Joaquín Reina, ha explicado que esta decisión busca “ofrecer a comerciantes y visitantes oportunidades adicionales tras varias jornadas afectadas por la meteorología”.

Un sábado más al mes

La ampliación contempla la incorporación de un sábado extra al mes durante cuatro meses consecutivos. El primero tendrá lugar este sábado 18 de abril, al que seguirán nuevas jornadas el 16 de mayo, 20 de junio y 18 de julio. Además, con el objetivo de mejorar la comodidad y favorecer la afluencia en los meses de mayor calor, los mercadillos correspondientes a junio y julio se celebrarán en horario nocturno.

Reina ha subrayado que esta medida “responde al compromiso del Ayuntamiento con el comercio local y con quienes cada mes hacen posible que Los Retales siga siendo un punto de encuentro económico y social par a Puente Genil”.