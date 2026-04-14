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Formación para el empleo

El Ayuntamiento de Cabra anuncia 45 plazas en escuelas taller con contratos de formación y sueldos de 775,82 euros mensuales

Para participar en los tres nuevos proyectos es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo y solicitar el alta en el servicio 370 del SAE

Alumnos de una escuela taller de Cabra, tras recibir el diploma el año pasado.

Alumnos de una escuela taller de Cabra, tras recibir el diploma el año pasado. / José Moreno

José Moreno

José Moreno

Cabra

El Ayuntamiento de Cabra ha anunciado la puesta en marcha de tres nuevas escuelas taller destinadas a jóvenes desempleados, después de obtener una subvención de 1.021.263 euros de la Junta de Andalucía dentro de su convocatoria de programas de formación para el empleo.

Los tres módulos formarán a un total de 45 alumnos -15 por escuela- en dos especialidades como son montaje de placas fotovoltaicas y albañilería. Los participantes firmarán contratos de formación en alternancia a jornada completa durante un año y percibirán 775,82 euros mensuales.

Para participar en el proceso de selección es necesario cumplir tres condiciones, que pasan por tener entre 16 y 29 años de edad, estar inscrito como demandante de empleo no ocupado y solicitar el alta en el servicio 370 del Servicio Andaluz de Empleo.

Presentación de las nuevas escuelas taller en Cabra.

Presentación de las nuevas escuelas taller en Cabra. / José Moreno

El alcalde, Fernando Priego, junto a la delegada de Desarrollo Local y Formación para el Empleo, Toñi García, ha calificado la iniciativa como "una buena noticia para Cabra y, especialmente, para nuestros jóvenes desempleados, que podrán acceder a una formación cualificada en sectores con alta demanda laboral".

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Priego ha instado a los interesados a acudir a la oficina de empleo para completar este último trámite, imprescindible para entrar en la preselección de candidatos.

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