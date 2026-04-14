Formación para el empleo
El Ayuntamiento de Cabra anuncia 45 plazas en escuelas taller con contratos de formación y sueldos de 775,82 euros mensuales
Para participar en los tres nuevos proyectos es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo y solicitar el alta en el servicio 370 del SAE
El Ayuntamiento de Cabra ha anunciado la puesta en marcha de tres nuevas escuelas taller destinadas a jóvenes desempleados, después de obtener una subvención de 1.021.263 euros de la Junta de Andalucía dentro de su convocatoria de programas de formación para el empleo.
Los tres módulos formarán a un total de 45 alumnos -15 por escuela- en dos especialidades como son montaje de placas fotovoltaicas y albañilería. Los participantes firmarán contratos de formación en alternancia a jornada completa durante un año y percibirán 775,82 euros mensuales.
Para participar en el proceso de selección es necesario cumplir tres condiciones, que pasan por tener entre 16 y 29 años de edad, estar inscrito como demandante de empleo no ocupado y solicitar el alta en el servicio 370 del Servicio Andaluz de Empleo.
El alcalde, Fernando Priego, junto a la delegada de Desarrollo Local y Formación para el Empleo, Toñi García, ha calificado la iniciativa como "una buena noticia para Cabra y, especialmente, para nuestros jóvenes desempleados, que podrán acceder a una formación cualificada en sectores con alta demanda laboral".
Priego ha instado a los interesados a acudir a la oficina de empleo para completar este último trámite, imprescindible para entrar en la preselección de candidatos.
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