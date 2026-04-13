El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus

La Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora de Montilla ha vuelto a situar la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles en el panorama internacional del vino tras obtener dos medallas de oro en el prestigioso Concurso Internacional Bacchus 2026, celebrado hace unos días en Madrid, una cita en la que participaron más de 1.500 referencias procedentes de 17 países.

El certamen, considerado uno de los concursos vinícolas más relevantes a nivel mundial y que acumula ya 24 ediciones desde 1996, reunió entre el 24 y el 26 de marzo a un jurado compuesto por un centenar de expertos de 26 nacionalidades, entre los que se encontraban Masters of Wine, Masters Sommelier, sumilleres de reconocido prestigio, importadores y comunicadores especializados. Todos ellos evaluaron las muestras mediante un sistema de cata a ciegas durante tres jornadas.

En ese contexto, los vinos Pedro Ximénez Solera 1981 y Pedro Ximénez Amanecer, elaborados por Bodegas La Aurora, fueron distinguidos con sendos Bacchus de Oro, convirtiéndose además en los únicos vinos premiados en este certamen bajo la DOP Montilla-Moriles.

El prestigio del concurso Bacchus

El Concurso Internacional Bacchus está organizado por la Unión Española de Catadores (UEC) y cuenta con el aval de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, así como con el reconocimiento del Ministerio de Agricultura y la pertenencia a la Federación Mundial de Grandes Concursos de Vinos y Espirituosos, lo que refuerza el valor de los galardones obtenidos.

Desde la propia cooperativa han valorado el alcance de este reconocimiento, señalando que "para todo el equipo de Bodegas La Aurora es un enorme orgullo conseguir posicionar nuestros vinos entre los mejores del mundo y demuestra todo el trabajo que hay detrás de cada gota de nuestros vinos".

En ese sentido, fuentes de la entidad han querido destacar el papel colectivo que sustenta este logro y han querido agradecer "a todo el equipo humano que sigue confiando en nuestra cooperativa, a nuestros socios, trabajadores, clientes y consejo rector por conseguir méritos tan importantes como este".