Provincia
La Subbética abre el plazo para el concurso de Patios, Rincones y Balcones: estas son las novedades
La Mancomunidad crea dos nuevos premios para incentivar la participación y fomentar el turismo en la provincia de Córdoba
La Mancomunidad de la Subbética ha anunciado este lunes la apertura del plazo de inscripción para la 13ª Edición del Concurso de Patios, Rincones y Balcones de la Subbética, una de las citas turísticas y culturales más esperadas de la primavera en la provincia de Córdoba. Hasta el próximo 24 de abril, los vecinos y colectivos de los 14 municipios de la comarca podrán formalizar su participación a través de la web oficial www.patiosdelasubbetica.es.
Este certamen, consolidado como un referente de la arquitectura tradicional y el patrimonio inmaterial, tiene como objetivo principal embellecer los pueblos de la comarca y poner en valor el mimo y la dedicación con que los habitantes de la Subbética cuidan sus espacios privados y públicos.
En esta decimotercera edición, la organización ha querido introducir novedades para dinamizar el concurso y atraer a nuevos participantes. La principal diferencia respecto a años anteriores es la creación de dos categorías especiales.
La primera de ellas es el Premio al Mejor Patio "Revelación" (200 euros): una categoría diseñada específicamente para aquellos espacios que no hayan obtenido galardones en ediciones anteriores, incentivando así la incorporación de nuevos patios y reconociendo el esfuerzo de quienes se presentan por primera vez.
Por otro lado, se ha creado el Premio a la Popularidad Digital (250 euros): en una clara apuesta por la promoción turística a través de las nuevas tecnologías, se premiará al participante cuya fotografía (ya sea de patio, rincón o fachada) obtenga el mayor número de "likes" en la página oficial de Facebook de la Mancomunidad (@turismosubbetica).
Concurso de vídeos cortos
Por otra parte también se realizará un concurso de videos cortos (“reels”) en la red social Instagram, con un premio de 200 € para el vídeo con un contenido más atractivo etiquetando a @turisubbetica bajo el hashtag #patiossubbetica2026.
El concurso no solo valora la estética floral, sino también la conservación de elementos tradicionales, la singularidad arquitectónica y ese "sello de respeto" por las costumbres que define a la comarca.
Como novedad este año se incluirá una ruta de los murales urbanos tanto de cerámica como de pintura, murales ejecutados con cargo al PSTD de la Mancomunidad y con una temática relacionada con el embellecimiento de los pueblos y las labores artesanas y tradicionales.
Las bases completas del concurso y el formulario de inscripción están disponibles en el portal web del evento. Desde la Mancomunidad se anima a todos los vecinos a participar para que la Subbética vuelva a lucir su mejor versión y continúe siendo un referente del turismo sostenible y de calidad en Andalucía.
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