La Subbética abre el plazo para el concurso de Patios, Rincones y Balcones: estas son las novedades

La Mancomunidad de la Subbética ha anunciado este lunes la apertura del plazo de inscripción para la 13ª Edición del Concurso de Patios, Rincones y Balcones de la Subbética, una de las citas turísticas y culturales más esperadas de la primavera en la provincia de Córdoba. Hasta el próximo 24 de abril, los vecinos y colectivos de los 14 municipios de la comarca podrán formalizar su participación a través de la web oficial www.patiosdelasubbetica.es.

Este certamen, consolidado como un referente de la arquitectura tradicional y el patrimonio inmaterial, tiene como objetivo principal embellecer los pueblos de la comarca y poner en valor el mimo y la dedicación con que los habitantes de la Subbética cuidan sus espacios privados y públicos.

En esta decimotercera edición, la organización ha querido introducir novedades para dinamizar el concurso y atraer a nuevos participantes. La principal diferencia respecto a años anteriores es la creación de dos categorías especiales.

La primera de ellas es el Premio al Mejor Patio "Revelación" (200 euros): una categoría diseñada específicamente para aquellos espacios que no hayan obtenido galardones en ediciones anteriores, incentivando así la incorporación de nuevos patios y reconociendo el esfuerzo de quienes se presentan por primera vez.

Por otro lado, se ha creado el Premio a la Popularidad Digital (250 euros): en una clara apuesta por la promoción turística a través de las nuevas tecnologías, se premiará al participante cuya fotografía (ya sea de patio, rincón o fachada) obtenga el mayor número de "likes" en la página oficial de Facebook de la Mancomunidad (@turismosubbetica).

Turistas en un patio de la Subbética, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Concurso de vídeos cortos

Por otra parte también se realizará un concurso de videos cortos (“reels”) en la red social Instagram, con un premio de 200 € para el vídeo con un contenido más atractivo etiquetando a @turisubbetica bajo el hashtag #patiossubbetica2026.

El concurso no solo valora la estética floral, sino también la conservación de elementos tradicionales, la singularidad arquitectónica y ese "sello de respeto" por las costumbres que define a la comarca.

Como novedad este año se incluirá una ruta de los murales urbanos tanto de cerámica como de pintura, murales ejecutados con cargo al PSTD de la Mancomunidad y con una temática relacionada con el embellecimiento de los pueblos y las labores artesanas y tradicionales.

Las bases completas del concurso y el formulario de inscripción están disponibles en el portal web del evento. Desde la Mancomunidad se anima a todos los vecinos a participar para que la Subbética vuelva a lucir su mejor versión y continúe siendo un referente del turismo sostenible y de calidad en Andalucía.