Paralizada la reversión del Citma de Lucena por la demora en las obras de reparación

Un acuerdo plenario, adoptado en marzo de 2024 por el Ayuntamiento de Lucena con el voto en contra del PSOE, aceptó solicitar la reversión hacia el patrimonio municipal del antiguo Centro de Innovación y Tecnología de la Madera y el Mueble, condicionándola a la ejecución por parte de la Junta de Andalucía de un conjunto de actuaciones de reparación de las instalaciones por importe de 55.000 euros.

Dos años después, ninguna intervención ha subsanado las ostensibles deficiencias en este complejo ubicado en el Parque Empresarial Príncipe Felipe e, incluso, el transcurso del tiempo ha agravado algunas carencias.

Después de una interpelación plenaria formulada por el PSOE, Francis Aguilar -portavoz del gobierno local- puntualizaba que «no vamos a solicitar la reversión definitiva» hasta constatar la materialización de las diversas actuaciones, añadiendo que por parte del Ayuntamiento siguen instando a la Junta a acelerar estos trabajos.

La Junta comprometió unas actuaciones por importe de 55.000 euros

El motivo de esta persistente dilación guarda relación, según transmiten desde el Consistorio, con el proceso de liquidación «muy complejo» activado sobre la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, titular de la edificación. Obstáculos jurídicos y técnicos siguen retrasando su integración en el organismo Andalucía Trade y «muchísimos edificios» en el conjunto de la comunidad autónoma, apunta Aguilar, atraviesan «esta misma situación».

Serias dificultades de tesorería y liquidez en la agencia IDEA

Las serias dificultades de tesorería y liquidez económica lastran la operatividad de la agencia IDEA, impidiendo la realización de cualquier proyecto. Previsiblemente, y significa la alternativa más viable contemplada por el Ayuntamiento, la conclusión de la liquidación de IDEA y la asunción de los derechos y obligaciones por parte de Andalucía Trade facilitarían la realización de los trabajos enumerados. El documento técnico expuesto en el Pleno de marzo del año 2024 citaba actuaciones ligadas al mantenimiento de las dependencias, tales como la remodelación del sistema contraincendios, la actualización de la instalación eléctrica, la reposición del ascensor o la recomposición de la red y los aparatos de climatización.

«Vamos a pedir que se cumpla lo que se acordó», asevera Francis Aguilar, apostillando que «cuando se retomen las conversaciones», ambas partes habrán de evaluar «si ha habido más desperfectos» y, por tanto, modificar, si así se considerase, el acuerdo bilateral.

Desde hace años, el Ayuntamiento pretende oficializar la implantación en este polivalente edificio de las sedes de la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR) y de la Denominación de Origen Protegido ‘Aceite de Lucena’, que persisten con una utilización en precario, aparte de otras entidades empresariales.

En una primera tentativa, el Consistorio, en noviembre del 2022 y bajo mandato socialista, frenó el procedimiento de reversión ante las dudas afloradas durante las negociaciones entabladas con el Ejecutivo andaluz.