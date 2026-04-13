Palma del Río celebra la Fiesta de la Primavera 2026 con actividades para jóvenes y pequeños en el Paseo Alfonso XIII

El próximo 25 de abril en el Paseo Alfonso XIII de Palma del Río se desarrollará la Fiesta de la Primavera 2026 que organiza la delegación de Infancia, Adolescencia, Juventud y Cooperación del Ayuntamiento. La concejala del área, Lorena Pérez, ha presentado este lunes la programación de esta esperada fiesta donde habrá animación y atracciones para los pequeños, música y fiesta holly para los jóvenes, stand informativos y deporte.

La concejala ha explicado que “como ya el año pasado vimos que tuvo buena aceptación el hacerlo todo por la tarde y tuvo buena acogida, este año hemos querido volver a hacerlo por la tarde" y todas las actividades serán a partir de las 16 horas. La zona de ocio se verá modificada debido al mal estado del Jardín Reina Victoria tras los temporales de viento y lluvia de este invierno. En su lugar se ha optado por la zona de casetas de la feria donde se ubicarán castillos hinchables y animación para los pequeños y también se realizará la fiesta de los colores o fiesta holly.

En la zona central del albero del paseo “tendremos el mercadillo de la información, donde contaremos con la Asociación Camino de Futuro, la ONG Amigos de Ozual, el Club de Atletismo Palma del Río y Saxoferreo”, ha comentado Pérez.

Deporte y música

El deporte también estará presente en esta fiesta con un campeonato de fútbol organizado desde la delegación de Juventud y con la colaboración de la concejalía de Deportes donde habrá camisetas, trofeos y medallas. La asociación de tiro con arco Los Califas también estará presente comentando este deporte así como la asociación Palma Patina, que ofrecerá talleres de iniciación al patinaje a todos los asistentes.

Una vez caiga la noche, la música siempre es uno de los mayores atractivos de la Fiesta de la Primavera. Este año, la delegación de Juventud apuesta por una “batalla de gallos” donde el rap y la improvisación tomarán el escenario. Pérez ha definido este momento como “una competición entre chavales y chavalas donde gana la mejor rima de rap”. Un momento para el que contarán con Pitu, campeón de la Under de España y vecino de Calonge que ha ayudado en la organización.

La Fresca Fest, el show musical con los djs y locutores de La Fresca FM, cerrará la fiesta. La música del momento sonará en el escenario de la Fiesta de la Primavera además de escuchar y ver a los locutores del momento.

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La fiesta contará con un Punto Violeta en colaboración con la delegación de Igualdad. Lorena Pérez ha concluido invitando a todos a participar “el próximo 25 de abril en el Paseo Alfonso XIII en nuestra ya tradicional Fiesta de la Primavera”.