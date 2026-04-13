Educación
El IES Ategua de Castro del Río celebra su 50 aniversario el 18 de abril con un acto conmemorativo
El instituto ha organizado diversas actividades a lo largo del curso, culminando con un acto con autoridades y antiguos miembros
El próximo sábado 18 de abril el IES Ategua de Castro del Río conmemora su 50 aniversario. A lo largo del presente curso escolar se han venido realizando diferentes actividades, como exposiciones, mesas redondas, charlas -coloquio, edición de un libro conmemorativo, etc., que han puesto en valor la labor formadora y educativa que el centro ha llevado a cabo a lo largo de estos 50 años.
El acto principal será el día 18 de abril con la asistencia de las autoridades educativas de la provincia, antiguos directores del instituto, miembros del claustro, alumnado y personal de administración y servicios. En dicho acto se inaugurará una placa conmemorativa y habrá un encuentro en el Teatro Municipal Cervantes de la localidad.
Posteriormente, la celebración culminará con la inauguración de la exposición 50 años por la enseñanza en la Biblioteca Municipal, que incluirá un recorrido por las revistas escolares, libros de textos e instrumentos utilizados en las diversas materias. Un almuerzo de convivencia pondrá el broche final a este día tan especial para la comunidad educativa del IES Ategua.
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