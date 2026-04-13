Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato La FuensantaIndignación vecinalUna hora antes del juicioCCFRally Sierra MorenaCasetas de la FeriaFestival de PrimaveraMaría del Carmen ToscanoPatrimonio
instagramlinkedin

Sociedad

La Fundación Social Universal impulsa un programa de protección a menores vulnerables en Montilla

Un equipo de educadoras y voluntarios ofrece apoyo educativo, atención emocional y promoción de hábitos saludables a 30 menores de entre 7 y 17 años

Una actividad de la Fundación Social Universal en Montilla.

Una actividad de la Fundación Social Universal en Montilla. / José Antonio Aguilar

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

La Fundación Social Universal (FSU) está llevando a cabo en Montilla un programa de intervención social dirigido a menores vulnerables y a sus familias con el objetivo de promover su bienestar, protección y desarrollo integral a través de actividades educativas, acompañamiento y formación familiar durante siete meses.

La iniciativa, que se desarrolla bajo el título “Potenciando protección y buen trato en menores vulnerables de Montilla con la implicación de sus familias”, cuenta con la participación de 30 menores de entre 7 y 17 años y 17 familias, configurándose como un espacio de apoyo continuado que combina intervención educativa, atención emocional y promoción de hábitos saludables.

Además, el programa se articula en torno a una intervención regular de cuatro días a la semana, en la que un equipo compuesto por tres educadoras y tres personas voluntarias ofrece escucha, orientación y acompañamiento tanto a los menores como a sus entornos familiares.

Actividades

En ese sentido, las actividades desarrolladas incluyen apoyo educativo, tutorización individual y acompañamiento escolar, junto a dinámicas grupales orientadas a fomentar la convivencia positiva y el bienestar emocional. A ello se suman acciones específicas para promover hábitos de vida saludables, como desayunos y meriendas equilibradas, talleres de higiene, salud e imagen personal, así como propuestas de ocio saludable concebidas como herramientas clave para el desarrollo integral de los participantes.

Por otro lado, la implicación de las familias constituye uno de los pilares fundamentales de este proyecto. Madres, padres y tutores participan tanto en procesos de acompañamiento individual como en talleres grupales que les proporcionan recursos y estrategias para construir entornos familiares basados en el buen trato, la protección y la salud emocional. Esta línea de trabajo busca reforzar el papel de la familia como espacio seguro y protector para la infancia y la adolescencia.

Noticias relacionadas y más

De igual modo, el programa contribuye al fortalecimiento del desarrollo educativo, social, emocional y físico de los menores, al tiempo que impulsa la creación de una red comunitaria de apoyo que acompaña y sostiene a las familias. En palabras de Juan Manuel Márquez, coordinador de la Fundación Social Universal, este proyecto “representa una red de apoyo comunitaria que acompaña, sostiene y cuida, demostrando que cuando la comunidad se implica, se construye un futuro con más confianza, más oportunidades y más sonrisas”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor
  2. El aviso amarillo deja más barro que agua en Córdoba, aunque la Aemet mantiene la probabilidad de nuevas precipitaciones
  3. Iván Ania, tras la victoria ante el Zaragoza: 'Viendo la clasificación, la salvación está conseguida
  4. Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba
  5. Académicos y autoridades se reúnen en Lucena para recordar la Batalla de Martín González y su impacto histórico
  6. Feria taurina de Córdoba 2026: Lances de Futuro programa un ciclo más amplio pero sin Morante ni Roca Rey
  7. 67.202 hectáreas de naturaleza en Córdoba: el parque natural de Sierra Morena ideal para una escapada en primavera
  8. El parking de una discoteca en Córdoba que guarda un secreto de hace 2.000 años

Baena acoge el domingo 19 de abril la Ruta de Motos Clásicas, un evento que une motor, patrimonio y oleoturismo

Baena acoge el domingo 19 de abril la Ruta de Motos Clásicas, un evento que une motor, patrimonio y oleoturismo

El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus

El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus

La Confederación del Guadiana hace oficial en el BOE su rechazo a la conexión de La Colada

La Confederación del Guadiana hace oficial en el BOE su rechazo a la conexión de La Colada

La Fundación Social Universal impulsa un programa de protección a menores vulnerables en Montilla

La Fundación Social Universal impulsa un programa de protección a menores vulnerables en Montilla

La Sierra que cautivó a los geólogos: se cumple un centenario especial para el Picacho de Cabra

La Sierra que cautivó a los geólogos: se cumple un centenario especial para el Picacho de Cabra

Dehesa de las Artes: la revolución cultural que conecta lo urbano con la esencia rural en Azuel

Dehesa de las Artes: la revolución cultural que conecta lo urbano con la esencia rural en Azuel

Un espejismo: el frío se apodera de Córdoba en el inicio de la semana, pero la Aemet avisa que durará poco

Un espejismo: el frío se apodera de Córdoba en el inicio de la semana, pero la Aemet avisa que durará poco

La gasolina y el diésel se contienen pese a la subida del brent: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba

La gasolina y el diésel se contienen pese a la subida del brent: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba
Tracking Pixel Contents