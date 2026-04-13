Sociedad
La Fundación Social Universal impulsa un programa de protección a menores vulnerables en Montilla
Un equipo de educadoras y voluntarios ofrece apoyo educativo, atención emocional y promoción de hábitos saludables a 30 menores de entre 7 y 17 años
La Fundación Social Universal (FSU) está llevando a cabo en Montilla un programa de intervención social dirigido a menores vulnerables y a sus familias con el objetivo de promover su bienestar, protección y desarrollo integral a través de actividades educativas, acompañamiento y formación familiar durante siete meses.
La iniciativa, que se desarrolla bajo el título “Potenciando protección y buen trato en menores vulnerables de Montilla con la implicación de sus familias”, cuenta con la participación de 30 menores de entre 7 y 17 años y 17 familias, configurándose como un espacio de apoyo continuado que combina intervención educativa, atención emocional y promoción de hábitos saludables.
Además, el programa se articula en torno a una intervención regular de cuatro días a la semana, en la que un equipo compuesto por tres educadoras y tres personas voluntarias ofrece escucha, orientación y acompañamiento tanto a los menores como a sus entornos familiares.
Actividades
En ese sentido, las actividades desarrolladas incluyen apoyo educativo, tutorización individual y acompañamiento escolar, junto a dinámicas grupales orientadas a fomentar la convivencia positiva y el bienestar emocional. A ello se suman acciones específicas para promover hábitos de vida saludables, como desayunos y meriendas equilibradas, talleres de higiene, salud e imagen personal, así como propuestas de ocio saludable concebidas como herramientas clave para el desarrollo integral de los participantes.
Por otro lado, la implicación de las familias constituye uno de los pilares fundamentales de este proyecto. Madres, padres y tutores participan tanto en procesos de acompañamiento individual como en talleres grupales que les proporcionan recursos y estrategias para construir entornos familiares basados en el buen trato, la protección y la salud emocional. Esta línea de trabajo busca reforzar el papel de la familia como espacio seguro y protector para la infancia y la adolescencia.
De igual modo, el programa contribuye al fortalecimiento del desarrollo educativo, social, emocional y físico de los menores, al tiempo que impulsa la creación de una red comunitaria de apoyo que acompaña y sostiene a las familias. En palabras de Juan Manuel Márquez, coordinador de la Fundación Social Universal, este proyecto “representa una red de apoyo comunitaria que acompaña, sostiene y cuida, demostrando que cuando la comunidad se implica, se construye un futuro con más confianza, más oportunidades y más sonrisas”.
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