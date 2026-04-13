Finalizan las obras de estabilización en el Cerro de los Poetas de Puente Genil

En esta última semana se han finalizado las obras en la zona de la Calzada y el Cerro de los Poetas, en Puente Genil, donde durante años los desprendimientos de rocas y los deslizamientos de lodo han supuesto un riesgo constante para los vecinos.

Este problema histórico se vio especialmente agravado por los temporales registrados en los meses de enero y febrero, que intensificaron la inestabilidad de la ladera y aumentaron la preocupación en la zona. Ante esta situación, la rápida respuesta institucional ha sido clave para dar una solución definitiva.

El compromiso de la Diputación de Córdoba, junto con la coordinación estrecha con el Ayuntamiento de Puente Genil, ha permitido acelerar los trámites administrativos de forma notable. En un tiempo récord, la Diputación tramitó una subvención de 145.000 euros, facilitando así que el Ayuntamiento pudiera adjudicar las obras con urgencia.

Las características de la obra

La intervención ha consistido en la instalación de medidas de contención en la ladera, incluyendo mallas de acero de alta resistencia, diseñadas para evitar nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad de la zona.

Con esta actuación se pone fin a una problemática que, hasta ahora, no había sido abordada de manera integral. Un ejemplo de cómo la lealtad institucional y la colaboración entre administraciones pueden transformar los problemas en soluciones concretas para la ciudadanía.