Finalizan las obras de la cubierta del yacimiento arqueológico del Cortijo de los Cipreses en Priego, junto a Las Angosturas

El Ayuntamiento de Priego ha recepcionado la obra de la cubierta de protección del yacimiento arqueológico del Cortijo de los Cipreses, ubicado en uno de los márgenes de la variante de Las Angosturas, lo que permitirá asegurar su conservación y avanzar en su estudio y futura apertura al público.

Según se indica desde el Consistorio, la actuación, iniciada a finales de 2025, se enmarca en un proceso que comenzó cuando el yacimiento fue descubierto en el otoño de 2022 durante las obras del nuevo trazado de la A-333, momento en el que la coexistencia entre la infraestructura viaria y los restos arqueológicos llegó a plantear dudas, resueltas finalmente mediante la gestión municipal y la colaboración de la Junta de Andalucía.

Como recoge el informe final de obra, los trabajos arrancaron con la preparación del terreno y la cimentación, solicitando la empresa adjudicataria una prórroga del contrato debido a las borrascas e intensas lluvias que se han registrado durante el invierno.

Vista aérea del yacimiento del Cortijo de los Cipreses, enclavado junto al nuevo trazado de la variante de la A-333 a su paso por Las Angosturas / Miguel Ángel Molina

La cubierta ejecutada tiene como función principal proteger el yacimiento para facilitar las siguientes fases de investigación, estando previsto a partir de ahora el desarrollo de estudios más detallados, nuevas excavaciones arqueológicas y, en última instancia, la adecuación del espacio para su visita pública.

Solo hay 1.650 metros cuadrados excavados del yacimiento

Pese a que únicamente se han excavado 1.650 metros cuadrados, el denominado yacimiento del Cortijo de los Cipreses ha puesto de manifiesto su importancia y envergadura, documentándose en su zona sur la existencia de un complejo para la producción de aceite, construido en el siglo I o II, y compuesto por al menos ocho edificios, articulados por cuatro espacios de comunicación entre los que hay un camino que cruza el asentamiento de norte a sur.

Pese a que únicamente se han excavado 1.650 metros cuadrados, el denominado yacimiento del Cortijo de los Cipreses ha puesto de manifiesto su importancia y envergadura, documentándose la existencia de una vía romana y un conjunto de edificios del siglo I d.C., ordenados en torno a este eje. Edificios entre los que destaca un molino de aceite en el que la zona de preparación de la aceituna y la de prensado quedan separados por una calle interior, así como los restos de un posible conjunto termal y evidencias de una construcción relacionada con la vía romana, destacando en su publicación la ubicación del conjunto en un punto estratégico entre dos de los municipios de la Subbética cordobesa, Iliturgicola (Fuente Tójar) e Ipolcobulcola (Carcabuey).

Entre los recintos excavados destacan por su singularidad un torcularium (sala de vigas de prensado con pavimento de opus spicatum con una pequeña red de canales para la recogida del aceite), así como un tabulatum o trapetum, que se identifica como el lugar en el que se procedía a la molienda de la aceituna. En él se conserva una plataforma rectangular con un lacus y evidencias de la mola olearia.

También han aparecido restos de lo que pudo ser un lararium o altar, un edificio de planta rectangular formado por un espacio abierto con pavimento de opus spicatum y un estanque, interpretado como una natatio.

Cubierta del yacimiento del Cortijo de los Cipreses, en Priego, junto a Las Angosturas. / R.C.C.

Un molino de aceite de época romana

El conjunto, como así apuntan todas las hipótesis, sería un molino de aceite o almazara de época romana, siendo el único excavado en extensión de toda la provincia y de los pocos existentes de Andalucía.

Desde el Ayuntamiento se subraya la importancia de este enclave como futuro recurso cultural y turístico, reconociendo el trabajo realizado por las empresas adjudicatarias, los técnicos responsables de la dirección de obra y el arqueólogo municipal, así como de todas las personas implicadas en el desarrollo del proyecto.

Por último, desde el Consistorio destacan que la finalización de la cubierta no supone el cierre del proyecto, sino el inicio de una nueva etapa centrada en la conservación, investigación y puesta en valor del yacimiento, con el objetivo de integrarlo en la oferta cultural de Priego.

Para ello se plantean una serie de hitos como la delimitación y cierre del mismo, la creación de un acceso peatonal y un aparcamiento para vehículos, así como una excavación más avanzada, con reintegración de estructuras para potenciar la comprensión del bien, diseñándose un recorrido didáctico con la instalación de pasarelas y recursos museográficos como cartelería, ilustraciones y/o maquetas.