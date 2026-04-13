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La feria de San Marcos de Priego abrirá del 23 al 26 de abril el ciclo festivo en el sur de la provincia

Como novedades destacan la primera edición de Priego Baila y un festejo de rejones, ambos eventos previstos para el sábado 25

Feria de San Marcos de Priego de Córdoba en una edición anterior.

Feria de San Marcos de Priego de Córdoba en una edición anterior. / R.C.C.

Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego de Córdoba

El Ayuntamiento de Priego ha dado a conocer el cartel anunciador y la programación de la feria de San Marcos, que se celebrará del 23 al 26 de abril.

El alcalde de la localidad, Juan Ramón Valdivia; el concejal de Festejos, Antonio Navas, y Eva Gómez, presidenta de la Asociación Centro Comercial Abierto, entidad que participa en la organización de esta cita, han sido los encargados de desgranar los principales eventos de la programación, en la que destacan como novedades dos actos previstos para el sábado 25 de abril, como son la primera edición de Priego Baila y el festejo de rejones, que supone el regreso de los toros a la programación de la feria.

Como en anteriores ediciones, los establecimientos adheridos a ACCA repartirán tickets de descuento para las atracciones por compras realizadas durante esos días, destacando en este sentido Eva Gómez que la feria "es un momento clave para reforzar el vínculo entre vecinos, visitantes y comercio".

Presentación de la Feria de San Marcos de Priego de Córdoba.

Presentación de la Feria de San Marcos de Priego de Córdoba. / Rafael Cobo

Por su parte, Juan Ramón Valdivia ha señalado que la feria de San Marcos se ha consolidado como "una de las citas más relevantes del año".

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También se ha pronunciado sobre el cartel anunciador, obra de la prieguense María José Aguilera Salido, destacando la "presencia de elementos tan emblemáticos de la localidad como el Paseíllo o la calle Río", junto a la figura de la mujer vestida de flamenca.

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