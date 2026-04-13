Un espejismo: el frío se apodera de Córdoba en el inicio de la semana, pero la Aemet avisa que durará poco

Un fin de semana que se esperaba pasado por agua ha dejado finalmente como balance unas precipitaciones escasas, que no llegan a un litro en Córdoba capital, algo más abundantes en el sur de la provincia, pero no especialmente reseñables. Con el inicio de la nueva semana, los cielos se despejarán y el sol será el astro rey nuevamente.

Ello no implicará temperaturas altas, al menos no en las próximas horas. De hecho, esta pasada madrugada el termómetro ha coqueteado con los 10 grados de mínima, y no se esperan temperaturas por encima de los 20 grados a lo largo de la jornada de hoy lunes, 13 de abril. Esto es, de todos modos, un espejismo, puesto que conforme avance la semana se podrían registrar máximas de incluso 29 grados.

Sin embargo, todos aquellos que estén dudando en guardar o no el edredón, en cambiar la ropa de cama, en deshacer la ropa camilla o en llevar el brasero por fin al trastero, deben tener un punto de cautela. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera temperaturas más altas conforme avance la semana, pero estamos en el inicio de la primavera, que la sangre altera, y cualquier decisión permanente corre el riesgo de ser superada por un nuevo cambio meteorológico.

Centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy lunes en Córdoba, tendremos cielos poco nubosos, aumentando a intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas en descenso. Vientos moderados del noroeste.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 8º y 20º, en Lucena entre 6º y 16º, en Pozoblanco entre 4º y 15º, y en Priego de Córdoba entre 4º y 15º.

El tiempo este martes

Mañana martes, 14 de abril, la Aemet espera en Córdoba y provincia cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos de componente norte, ocasionalmente moderado en la sierra norte.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 7º y 22º, en Lucena entre 7º y 19º, en Pozoblanco entre 5º y 19º, y en Priego de Córdoba entre 5º y 17º.