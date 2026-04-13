La Confederación del Guadiana hace oficial en el BOE su rechazo a la conexión de La Colada

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha hecho oficial su rechazo al proyecto de conexión definitiva de los embalses de La Colada y Sierra Boyera, mediante la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial del Estado este mismo lunes.

La CHG reitera los argumentos dados cuando se dio a conocer su resolución fechada el pasado 31 de marzo, en plena Semana Santa. El organismo de cuenca recuerda que en sus alegaciones, la Diputación Provincial de Córdoba (encargada de la gestión del trasvase, aunque las obras las abona la Junta de Andalucía) no modificó sus planes para atender los requerimientos previos. "La entidad interesada no procedió a su aceptación en los términos previstos", indica la CHG en su anuncio del BOE.

Los pasos a seguir

Lo que viene a partir de ahora podría convertirse en un largo y farragoso procedimiento judicial. Primero, la Diputación Provincial tiene un plazo de un mes para presentar un recurso de reposición, un trámite que pondría fin a la vía administrativa. La institución supramunicipal ya ha dicho que dará ese paso, si bien dadas las continuas negativas de la CHG (que lleva más de un año bloqueando el proyecto) parece poco probable que se consigan avances por este camino.

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El siguiente paso es más complejo ya que implica acudir a los tribunales para solventar un desacuerdo entre administraciones públicas. Es lo que se conoce como recurso contencioso-administrativo, para lo que la Diputación dispone de dos meses que cuentan desde la notificación de la resolución. Si el recurso de reposición no prospera, la Diputación ya ha dicho que acudirá a los tribunales.

El presidente de la institución, Salvador Fuentes, indicó la semana pasada que la Diputación “va a seguir avanzando en los pasos jurídicos necesarios sin incurrir en ninguna contradicción para poder plantear el recurso de reposición, en primer término, y el contencioso-administrativo, en segunda instancia”.