Cabra presenta la programación del Día del Libro 2026: talleres, lecturas y presentaciones en abril

El Ayuntamiento de Cabra ha presentado la programación de actividades con motivo del Día del Libro 2026, que se desarrollará a lo largo del mes de abril en la Biblioteca Pública Municipal Juan Soca, con la coordinación de su personal y la delegación de Cultura.

La delegada de Cultura, María Sierra Sabariego, junto a la responsable de la biblioteca, Visi Torralbo, han dado a conocer una agenda que incluye una decena de propuestas dirigidas a todos los públicos.

Sabariego ha destacado que se trata de una programación "muy completa", con talleres, presentaciones de libros, lecturas públicas e iniciativas inclusivas centradas en el fomento de la lectura. En este sentido, ha subrayado que Cabra "es un pueblo que lee", como reflejan los cerca de 15.000 préstamos registrados el pasado año en la biblioteca municipal.

Programación

Por su parte, Torralbo ha detallado que la programación comenzará el 20 de abril con un cuentacuentos infantil a cargo de Ana Rojano, dirigido a niños de entre 3 y 5 años. Los días 21 y 22 continuará con el taller Juntos Leemos, destinado a menores de entre 6 y 10 años. Además, entre el 20 y el 30 de abril se llevarán a cabo visitas de centros educativos con el objetivo de acercar la biblioteca a la población más joven.

El 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro, tendrá lugar la entrega de los Premios Lectores 2025 y la presentación del libro Juan Soca y Cabra, de José Pérez Muñoz, en el Museo Arqueológico. Un día después, el 24 de abril, se presentará la obra Las rapaces diurnas ibéricas en la cultura popular, de Antonio Jesús Pestana Salido, también en este espacio.

Las actividades continuarán los días 28 y 29 de abril con el taller infantil Decora tu Biblioteca, mientras que el 30 de abril se celebrará la lectura pública inclusiva Cuentos para entender el mundo, basada en la obra de Eloy Moreno, en la que participarán distintos colectivos y usuarios.

De forma paralela, entre el 20 y el 30 de abril permanecerá abierto el plazo de inscripción para el nuevo club de lectura infantil, con dos grupos para edades comprendidas entre los 6 y los 10 años.